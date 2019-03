El equipo de Gobierno aprueba en solitario la modificación de crédito para devolver lo cobrado por las sepulturas

Lunes, 4 de marzo de 2019

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitigudino aprobó con el voto en contra del PP y del concejal no adscrito, Antolín Alonso, la modificación de crédito presupuestario que permitirá la devolución de lo cobrado, la legislatura pasada, por la renovación de sepulturas.

A pesar del tono conciliador del alcalde, el socialista Germán Vicente, para que los concejales de la oposición apoyasen la propuesta, el portavoz popular, José María Herrero, reiteró su oposición al camino elegido por el equipo de Gobierno del PSOE para resolver un conflicto generado por el equipo de Gobierno del PP hace seis años. Herrero volvió a insistir en la vía judicial para zanjar una decisión que calificó de “incorrecta” de sus compañeros de partido, aunque –como matizó– nunca ha compartido. A pesar de su insistencia de que el Ayuntamiento debía haber recurrido a la vía judicial, en todo momento evitó pronunciar la palabra “ilegal”.

Quien sí lo hizo fue el alcalde, pero para explicar que “no voy a entrar si fue legal o ilegal porque no estoy capacitado para ello, pero ir al Juzgado sería un procedimiento tan farragoso que posiblemente llegaría hasta el Tribunal Supremo”, lo que supondría más de seis años para conocer una sentencia también incierta, pues ni el Consejo Consultivo ni la Diputación Provincial, se han pronunciado con claridad al respecto en los informes emitidos a solicitud del Consistorio.

Ante este hecho, el equipo de Gobierno ha optado por crear una línea de subvenciones para compensar el agravio comparativo entre los vecinos que pagaron y aquellos que no lo hicieron, porque “me duele en el alma que los que pagaron son la gente más humilde de Vitigudino, mientras que los que podían pagarlo sin problemas, no lo hicieron”, señalaba el alcalde Germán Vicente.

El regidor recordó su compromiso en la campaña electoral pasada de devolver el dinero por este concepto, aunque “siempre bajo informes que avalaran la devolución”, unos informes jurídicos que “en estos tres años no he tenido”, y añadía que “lo que sí ha surgido es este camino de la subvención a través de Secretaría-Intervención, y lo importante es que se les va a devolver el dinero, no el cómo”.

La polémica de la sesión plenaria comenzó por la urgencia de la convocatoria y acabó con la votación de dos acuerdos por separado que figuraban en el expediente del punto. En cuanto a la primera, el alcalde argumentó la urgencia en el envío a Hacienda de las cuentas de 2018 y la ausencia de medidas cautelares desde el Juzgado al recurso de nulidad presentado por la oposición contra la sesión en la que se aprobó inicialmente la modificación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018, lo que no convenció al portavoz popular. Y la segunda, el punto contemplaba en el expediente el acuerdo de desestimación de cinco alegaciones a la aprobación inicial y, en segundo lugar, la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria una vez resueltos los recursos, a lo que tampoco se mostró de acuerdo Herrero.

Una vez aprobada de forma definitiva la modificación presupuestaria y desestimadas las alegaciones de acuerdo con los informes emitidos por Secretaría-Intervención, el siguiente paso será la aprobación de las bases para que los vecinos afectados puedan solicitar la compensación de los importes abonados por renovación de sepulturas, lo que será llevado al pleno ordinario de este mes y, de este modo, que los vecinos puedan comenzar a solicitar las devoluciones.