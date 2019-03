Salamanca registra más de 600 demandas de disolución matrimonial durante el último año

Martes, 5 de marzo de 2019

Las demandas de divorcio consensuado representan en la provincia el 85% del total de las presentadas, según los datos publicados por el CGPJ

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en Salamanca durante 2018 alcanzaron las 629, lo que se traduce en un aumento del 3% con respecto al año anterior (610), según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. En el conjunto del país las demandas de disolución matrimonial presentadas en los órganos judiciales fueron 111.704, un 2,4% menos que las presentadas en 2017.

Atendiendo a las formas de disolución matrimonial, en el caso de Salamanca se registraron 537 demandas de divorcio de consensuado, lo que representa el 85% del total. Por su parte, se presentaron 222 demandas de divorcio contencioso, 25 demandas de separación consensuada y 7 demandas de separación contenciosa.

Por otra parte, en 2018 se presentaron en Salamanca 56 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas; de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas se presentaron 228 demandas; de medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se presentaron 96 consensuadas y 75 no consensuadas.