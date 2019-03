Ventiladores esparciendo basura a todo meter

Aunque acaba de entrar la primavera meteorológica, la temperatura politica se ha disparado y hay quien ha puesto en marcha a todo meter el ventilador de esparcir basura. Que se lo cuenten a Silvia Clemente, quien desde que decidió abandonar el PP para presentarse a las primarias de Ciudadanos, se encuentra día sí día también con todo tipo de informaciones no precisamente laudatorias -bueno, alguna sí- acerca de su dilatada trayectoria política.

Algunas son de nuevo cuño, pero muchas proceden de un extenso dossier que data de su etapa en Agricultura y cuyos contenidos están siendo aireados de nuevo. Si antes de dar puerta al PP la ex presidenta de las Cortes ya venía sufriendo el “fuego amigo” de su sucesora en la consejería de Agricultura, Milagros Marcos, tras desvincularse del partido la “guerra sucia” es total. El vicesecretario de Organización, Javier Maroto, se encargó de abrir la veda, dando pábulo a imputaciones periodisticas que hasta dos días antes no habían impedido que Clemente fuera uno de los principales activos del PP de Castilla y León.

Y la política segoviana no solo está sufriendo la ”guerra sucia” de antiguos compañeros de partido, sino también cierto “fuego amigo” por parte de militantes de Ciudadanos contrarios a su incorporación a la formación naranja. Periodistas de más de una provincia pueden dar fe de lo anterior. Por el momento, Clemente se ha centrado en el pulso que libra con Francisco Igea por la candidatura naranja a la presidencia de la Junta y no ha decidido pasar al contraataque. Pero hay quien asegura que dispone de suficiente munición documental para poner en serios apuros a determinados altos y ex altos cargos de la Junta implicados en cositas bastante turbias. Con lo cual puede que, una vez resuelto el lance de las primarias de Ciudadanos, empiecen a salir a la luz corruptelas varias de las que hasta ahora no se ha tenido noticia pública.

El gran perjudicado en la refriega será el presidente autonómico del PP y candidato del partido a presidir la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no porque la porquería la salpique directamente a él -aunque sí a alguno de sus más próximos- como porque a la postre será quien pague en las urnas el coste electoral de los nuevos escándalos que puedan aflorar.

En su libro “Fuego y Cenizas”, el frustrado aspirante a la presidencia de Canadá, Michael Ignatieff, relata el gran desengaño que le produjo el comportamiento de los medios de comunicación, que, según su experiencia, rehuyen el papel de árbitros de la contienda política. “Vienen a la pelea y quieren ver un buen combate”, constata Ignatieff, quien relata que un influyente profesional de la información política reconoció sin rubor la filosofía y el “modus operandi” imperante en la caterva periodistica.“Nuestro trabajo -le dijo-consiste en ser testigos de la batalla y después bajar a rematar a los heridos”. Veremos hasta donde llega esta batalla y como reseñan los distintos medios el parte de víctimas y estragos sufridos por los contendientes.