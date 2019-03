AESAL se suma al manifiesto de defensa del Archivo de Salamanca

Domingo, 3 de marzo de 2019

La Asociación de Empresarias de Salamanca apoya la integridad del Archivo y requiere a la Generalidad la devolución de los documentos

La presidenta de la Asociación de Empresarias de Salamanca (AESAL), Elena Borrego, ha firmado en la sede de CONFAES su adhesión al manifiesto en defensa de la unidad del Centro Documental de la Memoria Histórica, institución de la que actualmente forma parte el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

En un acto que ha contado con la presencia del presidente de la ‘Asociación Salvar el Archivo de Salamanca’, Policarpo Sánchez, las empresarias de Salamanca apoyan con su rúbrica “la integridad del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, cumpliendo las leyes y las resoluciones judiciales”.

De la misma manera, el manifiesto en defensa del Archivo de Salamanca también requiere a la Generalidad de Cataluña “la inmediata devolución al Archivo General de la Guerra Civil, tanto de los documentos, fondos documentales y otros efectos transferidos que no ha restituido, como los que ha restituido a quienes no eran sus propietarios, y los que recibió indebidamente al proceder de provincias no catalanas”.