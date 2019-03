Carlos Molina, sobre su gol: “Aún no me lo creo, parece que haya sido un sueño”

Domingo, 3 de marzo de 2019

El portero de Unionistas fue el encargado de conseguir el gol del empate en el último minuto del partido frente al Real Valladolid ‘B’

Carlos Molina, portero de Unionistas de Salamanca, se vistió este mediodía de héroe para conseguir el gol del empate en el último minuto del partido frente al Real Valladolid ‘B’.

Punto muy importante con tu gol: la verdad que aún no me lo creo. Parece que hubiera sido un sueño. Aguirre me ha dicho que subiera. Pensaba que iba a meterla Llano, pero he visto el balón muerto y ha sido la mía.

Juego del equipo: es complicado cortar el juego al Valladolid porque mueve muy bien el juego. Hemos estado serios atrás y el equipo ha intentado plantear. Hemos tenido fe y eso nos ha hecho puntuar.

Gol: me ha encantado más a mí que a la afición. Miré al colegiado, vi que dio el gol por válido y luego el final del partido. Todo vale para conseguir el objetivo. La afición no falla. Da igual donde sea porque está afición es el club.