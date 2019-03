Domingo, 3 de marzo de 2019

La Guardia Civil investiga una posible violación en el carnaval de Ciudad Rodrigo

Facultativos sanitarios detectaron indicios de agresión sexual en una joven que no recuerda los hechos y no ha presentado denuncia

La Guardia Civil investiga una posible violación sucedida en el transcurso del multitudinario Carnaval del Toro. Según informa la Agencia EFE, una joven de unos 20 años fue atendida por los servicios sanitarios anoche en el transcurso de los festejos, y los facultativos detectaron indicios de agresión sexual. La chica no recuerda nada de lo sucedido y no ha presentado denuncia. Pese a ello, la Benemérita sopesa si pudo haber sido drogada para facilitar la agresión. Según ha confirmado la Policía Local mirobrigense a SALAMANCA AL DÍA, los investigadores ya tienen identificado al posible sospechoso, que presumiblemente actuó en solitario, aunque no se han producido detenciones por momento.