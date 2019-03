Un presidente dañino

Domingo, 3 de marzo de 2019

Si un presidente por aferrarse al cargo en su desconocimiento de la Constitución y de la norma, pasa de las palabras a los hechos puede incurrir en un delito. Cuando se empieza mal. Se puede terminar hasta en la cárcel. A finales de mayo Sánchez gano una moción de censura con solo 84 escaños y aliado con los comunistas y separatistas que habían dado un golpe de Estado solo siete meses antes y así se convierte en rehén de los golpistas pudiendo terminar como ellos. El pretexto de su moción fue la condena de unos alcaldes menores del PP y unos empresarios corruptores en e caso Gurtel,

Salpicaba a Rajoy de tal manera que no podía continuar en su cargo, el dinero defraudado si se sabe de quien era, del Partido Popular en sentencia del Tribunal Supremo. Y aquí, algunos les echan, pero no dimite nadie cuando hace muy poquitos días han entrado en la cárcel por robar del erario publico dos cargos del gobierno del socialista extremeño Vara, por supuesto no ha dimitido nadie, también se sabe de donde a salido lo robado y otro alcalde socialista se sentara en el banquillo por prevaricador, ¿donde esta el código ético socialista?

Pedro Sánchez Castejon, anuncio durante la moción que el suyo seria un Gobierno de transición para convocar elecciones. Ocho meses después es evidente que mintió. Su objetivo era “recuperar la normalidad política y la vida democrática”. Tampoco en esto ha cumplido. De hecho su gobernanza esta llena de sucesivas malas practicas que degradan la vida publica, empezando por sus falsos títulos y terminando con las trampas de sus ministras y ministros.

El falso Dr. Sánchez tiene la esperanza de que el tiempo haga olvidar el escándalo de sus títulos universitarios. Pero la justicia, el triunfo de la Verdad sobre la mentira, es lenta, pero acaba llegando. En cualquier país democrático su dimisión seria inevitable. Llegara con la justicia o con el pueblo soberano en las urnas. Y los españoles democráticos y socialistas sensatos, dejaremos de soportar las humillaciones de los golpistas catalanes con los que tanto le gusta negociar a este mentiroso doctor de nada.

Ahora resulta que el Gobierno de la “moción” Constitucional de España y el Gobierno de la autonomía catalana, violador de la Constitución, golpista e independentista están en igualdad de condiciones. Lo mas absurdo en un país democrático el Estado negociando con sigo mismo. No se puede caer mas bajo, que no sea en un precipicio de una cárcel...

Máximo de la Peña Bermejo