275

Que en España legislan los “ex” es algo fácilmente constatable. Ahí están los ex presidentes, los ex vicepresidentes, los ex ministros… los execrables, todos ellos en Consejos de Administración, logrando el máximo beneficio para las empresas que los mantienen, y olvidándose de los ciudadanos que los encumbraron.

Es lo que tienen estas democracias nuestras, que empiezas en política y acabas en economía, es decir, hundiendo a tus votantes a base de medidas económicas que sólo benefician a los nuevos amigos.

Y así, hasta que alguien se plantee meter mano a las puertas giratorias.