El PP acentúa la ilegalidad de la 3 Base presentada en unos Presupuestos que afirman “están plagados de irregularidades”

Sábado, 2 de marzo de 2019

La portavoz popular, Carmen Familiar, destacaba que la inclusión en el Pleno de ese documento no pasado por Comisión “incumple la legalidad, y que de haber seguido adelante hubiera provocado la paralización total de los Presupuestos al verse avocados a la posible impugnación ante los Tribunales

El Partido Popular de Peñaranda mantenía este sábado un encuentro con los medios para profundizar en el argumentario que exponían el pasado jueves en el Pleno de aprobación de los Presupuestos para este año. Una situación que reiteran “está planteada con las irregularidades cometidas por el Equipo de Gobierno en la presentación de la documentación, lo que ha provocado la paralización, solicitada por nuestro Grupo, ante la grave repercusión que se hubiera generado en caso de haber continuado con la aprobación de esta documentación”.

Para los populares “el Partido Socialista ha cometido un grave error al llevar a Pleno un documento distinto al presentado en la Comisión previa y aprobado por ellos mismos, sin tener en cuenta las consecuencias, incumpliendo la legalidad, y que de haber seguido adelante, hubiera provocado la paralización total de los Presupuestos al verse avocados a la posible impugnación ante los Tribunales”.

Tal y como señala la portavoz de PP en el Ayuntamiento, Carmen Familiar, “no sabemos si esta situación se debe al desconocimiento, a la falta de organización, o a la falta de responsabilidad que ha mostrado el equipo de gobierno o a un intento de burlar el control que como oposición debemos ejercer y así lo hacemos, siempre en defensa de los intereses Municipales”.

Tal y como detallaba Familiar “la documentación presentada a nuestro Grupo, y una vez comprobados los errores que contenían las Bases de Ejecución del Presupuesto, fueron plasmadas en nuestra enmienda al objeto de que fueran subsanadas por el Equipo de Gobierno. Sin embargo, a pesar de conocerlas y a pesar de presentar 3 documentos distintos, ninguno de ellos ha enmendado la totalidad de los errores. Precisamente el tercer documento es el que, en un intento de burlar nuestra labor como oposición, fue presentado en la noche del jueves para su aprobación”.

En busca de una solución, continúan, “con el objeto de evitar que esta situación no genere un perjuicio mayor en detrimento de los intereses de Peñaranda, nuestro Grupo solicita se regularice esta situación posponiendo la aprobación de toda esta documentación para lo cual nos ponemos a disposición del gobierno local y así lo expresamos en el Pleno”.

Según el Partido Popular, “los Presupuestos presentados este año están plagados de irregularidades, además de lo dicho, como es la inclusión en los mismos de la subvención por importe de 139.000 euros dejada de solicitar dentro del plazo por el Equipo de Gobierno y por tanto perdida. Sobre esta cuestión queremos puntualizar, que el anuncio dado por alcaldía, indicando que esto ya estaba resuelto, aún no lo está a día de hoy, por tanto el mantener dentro de estos Presupuestos estos ingresos invalida los mismos. Si bien es verdad, Diputación ha mostrado su interés en buscar solucionar este problema desde el primer momento que se conoce la no aceptación de la misma, y evitar que los peñarandinos se queden sin esta subvención con la que se llevan a cabo distintas contrataciones de personal, pero a día de hoy aún no se ha resuelto”.

A lo dicho añaden “el contemplar inversiones ya realizadas sin presupuesto, o presentar informes económicos que no reflejan la situación real del Ayuntamiento .Estas cuestiones serán retomadas una vez que se convoque nuevamente el Pleno” por lo que “la enmienda presentada por nuestro Grupo contempla una serie de propuestas, como es introducir una partida para continuar con el arreglo de los Jardines, o realizar mejoras en el Polígono el Inestal, o el arreglo de las pistas de futbol cercanas al Colegio Severiano Montero, planteamientos que han sido rechazadas por el equipo de gobierno, pero que seguiremos reclamándolas por considerarlas necesarias para Peñaranda”.

Es por todo ello por lo que la portavoz del Grupo Popular afirma que “lamentamos esta situación y el retraso en la aprobación de los presupuestos, situación provocada por el equipo de gobierno que denota una falta de responsabilidad en la gestión que está llevando a cabo la cual hemos denunciado en reiteradas ocasiones, y que perjudica a los intereses de nuestra ciudad”.