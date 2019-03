“Cuando se utilizan las palabras para disfrazar o suavizar la realidad, es cuando empiezan los verdaderos problemas”

Lunes, 4 de marzo de 2019

Hablar con Pilar Salamanca es enfrentarse a un torrente que siempre está a punto de desbocarse… Bajo esa apariencia de mujer que se come el mundo, hay una fragilidad y un dolor que no, no se desgastan, ni se pulen, se hacen más esquinados, más hirientes y aunque se deje la vida en el intento llegará al final, porque debe hacerlo.

Descreída, activista y positiva siempre, en su sonrisa cabe el mundo pero si intentan quitarle la esperanza, mejor no se acerquen, porque su enfado puede fulminarlos.

El próximo día 7 estará en Letras Corsarias para revisitar uno de sus primeros libros A cielo abierto en exquisita reedición de El desvelo y con ilustraciones de Virginia Argumosa.

.- Han pasado algunos años de la primera edición…

Sí, es mucho tiempo pero, dadas las circunstancias, hacer algo para recordar que desgraciadamente, esta historia sigue estando de actualidad, no está de más. Me parece necesario seguir contándola, hacer algo para que crímenes de lesa humanidad como estos no se olviden, hacer algo para que los que todavía no conocen la historia de la ocupación y desposesión del pueblo palestino, empiecen a conocerla.

.- Y por qué las ilustraciones

Las ilustraciones que en esta edición acompañan al libro son- o más bien pretenden ser - un guiño a los lectores más jóvenes con la esperanzada pretensión de atraer un poco su atención. Al fin y al cabo, la truculenta historia de esta masacre, está narrada por una joven de 16 años decidida, imaginativa y fuerte en un estilo que podría resultar reconocible a aquellas a quienes todavía les gusta leer aventuras y desventuras reales de otros jóvenes con menos privilegios y con menos suerte.

¿Ha cambiado algo su percepción de la historia…

La Historia en si no cambia porque, si es Historia ya ha ocurrido y es, por esencia, inalterable. Otra cosa es la percepción que una tenga de esa historia y eso sí, eso debo decir que ha cambiado. Una va aprendiendo con los años y ahora, lógicamente sé más cosas que sabía. Entre otras, algo muy importante, descubrir hasta qué punto la Ocupación de Palestina fue algo perfectamente programado por las potencias que vencieron en la II Gran Guerra y no, simplemente, una respuesta de urgencia a la situación de los refugiados judíos de la Shoah. O dicho de otra manera, se trató de una estrategia perfectamente planificada por los sionistas y sus valedores británicos con el único objetivo de ocupar el país y de deshacerse de todos sus habitantes. Es decir, los sionistas no tuvieron en ningún momento intención de compartir nada (como decían) ni tampoco de hacer la paz con nadie. Desde el minuto uno, como dice el historiador y académico Ilan Pappecuyos libros recomiendo fervientemente a todos los que pudieran estar interesados por el tema, los sionistas judíos NO todos los judíos eran o son sionistas) se plantearon la Ocupación como una verdadera limpieza étnica. La misma limpieza étnica que, en Alemania, Hitler intentó llevar a cabo con ellos.

.- La novela se detiene en las costumbres…

Es más que probable que cuando una narra esté asumiendo un determinado funcionamiento de la mente y que sea por tanto consciente de ciertos procesos mentales o, dicho de otro modo: que aquello que intuyo que es la realidad y después cuento, esté profundamente influenciado por el contexto. Es decir, escribo sobre todo esto y de una determinada manera porque debido a mis circunstancias personales lo conozco mejor – posiblemente - que otras.

Sin olvidarse por supuesto de que esta historia –como todas las demás, la percibo como mujer que escribe. Una percepción sobre los mismos hechos,diferente como es lógico, a la de un hombre y por la cual no pienso disculparme, ni mucho menos censurarme, por más que – en estos temas como en casi en cualquier otro - exista cierta tendencia a pensar que el criterio de una mujer es menos autorizado. Insistir también que las ramificaciones políticas de una idea como esta suelen ser bastante peligrosas –para la historia - y castrantes –para nosotras. Es decir, te hacen sentir insegura y, muchas veces, aunque creamos que es necesario hablar, nos invitan a callarnos. Y es que de siempre, el silencio fue una carga que soportamos - o soportábamos- la mayoría de nosotras, unas más que otras de manera que algunas, ya hartas, han terminado por volverse expertas en mirar hacia otro lado, en dejar caer el peso. Desentenderse. Por el contrario, hay algunas como la que subscribe que, de eso, nada. Muy al contrario: Cada día que pasa siente una necesidad mayor de esforzarsepor decir las cosas claras, utilizar las palabras para contribuir a abrir los ojos de los demás pero también, los suyos propios porque, a medida que han ido pasando los años se ha dado cuenta de que cuando se utilizan las palabras para disfrazar o, simplemente, suavizar la realidad, es cuando empiezan los verdaderos problemas. .- En cierto sentido es una novela llena de mujeres… Es bueno escribir de lo que una sabe (o incluso, otras veces de lo que imagina). Pienso también que en realidad “una mujer no nace, se hace” y este suele ser un proceso largo que ocupa a veces, la vida. Pero llegadas a este punto, decir también que, en realidad, no somos nosotras, sino el poder quien debería cambiar.Porque si el feminismo nació para algo fue para ayudar a que ciertas verdades de la historia aflorasen y se conociesen, pero también para denunciar toda clase de injusticias. Denunciar, por supuesto, cada una a su manera y, en el caso de las escritoras, de una forma literariamente hábil, bella y consecuente. De resignarse, por supuesto, nada. Las mujeres de mi novela convierten el dolor en una estrategia. Una estrategia para luchar contra la visión binaria del mundo que nos han hecho tragar, para acabar con los enfrentamientos de los pueblos en nombre de sus diferencias ideológicas, religiosas, culturales, las que sean. Ayer era “el mundo libre” frente al régimen comunista. Hoy es el Occidente “judeocristiano” frente al mundo islámico arcaico y bárbaro situado –o eso al menos lo que quieren hacernos creer – al margen de la historia. Manipulaciones, estrategias y mentiras.

.- Y el miedo, el horror pasan?

Sinceramente creo que no, que el horror no se olvida nunca. Pero, por si acaso, creo que la Literatura entre otras cosas, tiene la obligación de ayudar a recordárselo. A quienes la hacen pero también a esas otras que no saben, no contestan por ver si así, podemos evitar que se repita.

PILAR SALAMANCA

Poeta y novelista Pilar Salamanca es vallisoletana y desde hace unos años reside en Cantabria. Periodista y doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca es también Licenciada en Árabe e Islam y está especializada en Historia Contemporánea del Oriente Medio.

Suya es la primera traducción directa al español del Poema de la Medicina de Avicena (1999). Del inglés, ha traducido también a los poetas irlandeses Pearse Hutchinson (1994) y Eavan Boland (1997) así como cuentos y ensayos de otros autores.

Su primer poemario, QASSIDA, fue publicado por la Editorial Torremozas, (Madrid 1998). Su segunda colección de poemas, Días de Lengua Roja, es un homenaje a las palabras de origen árabe que perviven en nuestra lengua. Ayer no te vi en Sarajevo, publicado en los Textos In-surgentes de la Voragine, es su tercer poemario.

Entre sus novelas: A Capella (Ed. Del Curueño, 1999); Enaguas color salmón (Premio Fray Luis de León,1998); A Cielo Abierto (Premio Blasco-Ibañez-Ciudad de Valencia, 2000), La Isla Móvil (Bassarai, 2005); Cráter (Premio Miguel Delibes de Narrativa, 2008); Los Años Equivocados (Premio Ciudad de Salamanca 2009), Soñar con Ballenas (Ed. MenosCuarto, 2016) y El Olvido y Otras Cosas Imposibles (nominado para el Premio de la Critica Castilla-León 2017) en la misma editorial y, también en 2017, La niebla editado por GAMELEARN y la novela Hijas de Agar (El Desvelo, 2017). A cielo abierto con ilustraciones de Virginia Argumosa (El desvelo)