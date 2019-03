El 34% de los castellanos y leoneses apoyaría ampliar los espacios sin humo al coche y estadios de fútbol

Sábado, 2 de marzo de 2019

La mayoría considera que los cigarrillos electrónicos y el tabaco sin combustión son un riesgo para la salud y su venta y consumo deben ser regulados de igual forma que el tabaco tradicional

¿Apoyaría prohibir fumar en el coche y en los estadios de fútbol? Son dos de los espacios sobre los que el Barómetro Sanitario, realizado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pregunta a los entrevistados que consideran que debe ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar. En Castilla y León el 34,5% de los encuestados considerada que sí deben ampliarse los espacios sin humo, frente al 51,9% que considera que no y un 13,6% que no sabe. En el conjunto del país, el 21,3% opina que sí, el 46,3% que no y el 12,3 % no sabe.

Entre los lugares citados por aquellos que dicen que debería ampliarse la lista de lugares donde está prohibido fumar destaca el coche particular cuando viajan menores (así lo consideran el 65,6% de los castellanos y leoneses y el 72,9% a nivel nacional) o incluso cuando viajan otras personas, independientemente de su edad, distintas al fumador (61,3% de los castellanos y leoneses y 64,6% en el cojunto del país) y los estadios de futbol y otros espacios deportivos al aire libre (el 55,2% de los castellanos y leoneses y el 61,4% a nivel nacional).

Cigarrillos electrónicos y tabaco sin combustión

En relación a los cigarrillos electrónicos y tabaco sin combustión, el 85,9% de los entrevistados ha oído hablar de los primeros y un 18,9% del segundo. De entre los que conocen alguna de esta dos formas de fumar, el 62,2% considera que debe regularse su consumo en lugares públicos de igual forma a como se ha hecho con el tabaco tradicional, un porcentaje que en el caso de Castilla y León desciende al 58,3%, si bien la mayoría considera que son riesgo para la salud tanto los cigarrillos eléctricos 858%) como el tabaco sin combustión (56,6%).