El CD Guijuelo cuenta con casi toda la plantilla para recibir al Sanse

Viernes, 1 de marzo de 2019

El entrenador del Guijuelo, Ángel Sánchez, confía en una victoria que acerque al equipo a la salvación

El Club Deportivo Guijuelo está disfrutando de su buena racha en liga de los últimos partidos. El próximo domingo recibe a un complicado San Sebastián que ocupa la cuarta posición y que es uno de los mejores equipos a domicilio.

El equipo verdiblanco está regalando entradas a sus socios y a los escolares de la villa para llenar por completo el municipal en un partido que quieren convertir en una fiesta. En lo deportivo, también buenas noticias, con casi toda la plantilla disponible: "Tenemos a todos los jugadores disponibles, que es la parte mala de ser entrenador, pero no deja de ser beneficioso para todos el contar con jugadores de sobra. Todos están a un nivel muy alto y eso se refleja en los resultados", manifestó ayer el entrenador, Ángel Sánchez.

El técnico indicó además que la buena racha y los seis puntos que les separan de la zona de play off no son motivo para pensar más allá de la salvación: "Nosotros hasta que no tengamos 47 puntos no nos vamos a salir del guión. Sería un gran error por nuestra parte, hay que ser trabajadores y humildes y seguir luchando por la salvación".

La Unión Deportiva San Sebastián es un duro oponente, tal y como detalla Sánchez: "Es un rival exigente por méritos propios. Uno de los mejores equipos fuera de casa, que ha hecho nada menos que 21 goles como visitante. Tienen jugadores muy destacados que están rindiendo muy bien como Castell, Con y Agüero". Para la lograr la victoria, el equipo quiere contar con el apoyo de la afición: "Ojalá la gente responda al llamamiento que hemos hecho al público de la villa y que nos acompañen y sean un jugador más apoyando en el campo".

El partido se disputará el domingo a las 17:00 horas en el Municipal de la villa.