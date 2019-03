Una jornada en la UPSA explica cómo prevenir y tratar el problema del acoso escolar

Viernes, 1 de marzo de 2019

La Facultad de Psicología, el Instituto de Ciencias de la Familia y la Asociación de Salud Mental continúan desarrollando las Jornadas sobre Violencia en la Infancia y la Adolescencia en las que se ofrece, desde diferentes puntos de vista profesional, una visión del fenómeno actual de la violencia sobre niños y adolescentes, así como los retos que se plantean y la crudeza de los datos que aportan.

La mesa redonda del 28 de febrero, moderada por Joan Miquel Sala, del Área de Inspección Educativa de la Dirección Provincial de Salamanca, ha estado formada por: José Mª Avilés, profesor de la UVa y miembro del Observatorio Regional de la Convivencia Escolar; Vanessa Ramajo, coordinadora de la Asociación Casteallanoleonesa para la Defensa de la Infancia y la Adolescencia (REA), junto con Raquel López, responsable del Programa de Prevención del Matrato y Abuso de ADAVAS Salamanca.

Durante su intervención, Avilés ha afirmado que ante un caso de agresión, "ya no es tiempo de sensibilización, sino que es tiempo de capacitación para asesorar al profesor". Y ha insistido en que "para resolver los problemas de bullying necesitamos incorporar al agresor para la resolución del problema. Las políticas de tolerancia cero ya no dan resultado". El profesor ha asegurado que en los centros existe un problema de metodología y de evaluación que hay que resolver, cuestionando "quiénes son los agentes mejor preparados para intervenir ante un caso de acoso; qué mensaje reciben los alumnos, o si están las familias capacitadas..." El experto ha destacado también que la puesta en marcha de protocolos de actuación en cada centro escolar debe ser personalizada y saber, "qué está dispuesto a hacer el centro, cuáles son las herramientas que va a emplear, qué mensaje reciben los alumnos y las familias, qué decisiones se van a tomar, etc". Y ha asegurado que es necesario implicar a los alumnos para insistirles en la necesidad de realizar una evaluación colectiva y establecer medidas para prevenir nuevos casos.

Vanessa Ramajo, por su parte, ha expresado la necesidad de "aprender a escuchar", ya que, "un chico problemático no es problemático, es un chico con problemas". Y ha explicado el estado emocional por el que pasan las víctimas de acoso escolar: angustia, miedo, culpa, silencio... Para la coordinadora de REA es importante formar a los alumnos y a los profesores y trabajar las habilidades sociales y emocionales. "Los profesores no saben qué hacer y ante un caso de violencia no puede encargarse cualquier persona del protocolo de actuación".

La responsable de ADAVAS , por último, ha explicado el estado actual de la violencia de género y la violencia sexual en adolescentes. "Desde el año 2011 ha aumentado el número de adolescentes que ha sufrido maltrato por su pareja". La abogada ha presentado los datos de la Fundación Amor, cuyas cifras en el año 2016 indican que el uso de la tecnología ha supuesto un importante aumento de la violencia de género y sexual. "El ciberacoso es una forma de ejercer la violencia de género y se caracteriza por un control constante de la víctima, amenazas, insultos, chantaje emocional..." La tipología más frecuente entre adolescentes es el maltrato psicológico "y es lo más difícil de controlar", asegura.