Salvando a la consejera Del Olmo

Mientras en Madrid Podemos e Izquierda Unida presentaban ayer el acuerdo para volver a Da igual que el Tribunal Constitucional propinara un contundente varapalo a la Mesa de las Cortes por no prestar al grupo parlamentario socialista el amparo solicitado ante el bochornoso obstruccionismo ejercido por el PP, que, valiéndose de un reglamento que le permite vetar cualquier iniciativa de la oposición, ha mantenido bloqueada durante más de tres años la comisión de investigación constituida en su día para intentar esclarecer la llamada trama eólica, los millonarios sobrecostes pagados por la Perla Negra y los eriales de Portillo y otros pufos asociados a la anterior etapa de la consejería de Economía.

La comisión ha vuelto a quedar bloqueada de facto después de que ayer los dos procuradores que representan al grupo popular -el alcalde-chacinero de Guijuelo, Julián Ramos, y el ex portavoz Juan José Sanz Vitorio- se opusieran a la pretensión socialista, apoyada por Podemos, Ciudadanos y grupo mixto, de que la actual consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, abriera la ronda de comparecencias ante la comisión.

Además de oponerse a que comparezca el presidente “pato cojo” de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien en su momento se jactó de la torpeza de la oposición por no haber incluido su nombre en las comparecencias inicialmente solicitadas, el PP se opone a que abra el turno la consejera, argumentando que con ello la oposición solo busca el “desgaste político” de la que ha sido designada por su partido candidata a la alcaldía de Valladolid.

Pero lo cierto y verdad es que las elecciones municipales ni siquiera están convocadas y no lo estarán hasta primeros de abril, por lo que de momento formalmente Del Olmo hoy por hoy no es candidata a nada. Y sin embargo no solo es la actual consejera de Economía, como tal llamada a dar cuenta de la gestión presente y pasada de dicha consejería, sino que a su vez es la ex consejera de Hacienda que, siendo titular de las competencias que atañen al patrimonio inmobiliario de la Junta, cedió en su día al entonces titular de Economía toda la gestión relativa a la adjudicación de la Perla Negra, sin perjuicio de que además intervino directamente en determinados trámites del procedimiento.

La responsabilidad, cuando menos política, de Pilar del Olmo en el pelotazo urbanístico de la Perla Negra resulta difícil de ocultar, por mas que se marcara un completo “infanta” el día que declaró en calidad de testigo y por videoconferencia ante el Juzgado instructor del caso. Y la filibustera maniobra del PP no consiste en retrasar su comparecencia, sino en evitar que se produzca a base de demorarla lo que haga falta para que no de tiempo a que se produzca antes de que a primeros de abril queden disueltas las Cortes.

Lo que por el contrario consigue la actitud obstruccionista y filibustera del grupo popular y del gobierno zombi de la Junta -en esto la bicefalia no ha mostrado fisuras, allá el candidato Fernández Mañueco cuando le acusen de encubrir la presunta corrupción de la Junta- es alimentar aún más las fundadas sospechas sobre el papel de la ex consejera de Hacienda en tan escabroso episodio.

El PP no se fía además de que, si comparece, la consejera pueda meter la pata, temor que ya se detectó en el ultimo pleno de las Cortes, en el que, preguntada por el procurador socialista González Reglero acerca de la imputación judicial de dos de los antiguos viceconsejeros de Economía, Del Olmo leyó tanto su respuesta como la posterior contrarréplica, sin pronunciar ni una sola palabra que no llevara escrita, algo totalmente inusual que puso de manifiesto hasta que punto le han aconsejado -se supone que su inefable jefe de campaña y a la sazón vicepresidente de la Junta a tiempo parcial- que se ande con pies de plomo en terreno tan resbaladizo.