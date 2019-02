Charo Jaular abrirá en Monleras la programación de la Red de Circuitos Escénicos

Jueves, 28 de febrero de 2019

El próximo día 2 de marzo arranca en Monleras la programación de la Red de Circuitos Escénicos de Castilla y León 2019 con la actuación de la Cuenta Cuentos Charo Jaular que pondrá en escena el espectáculo El mejor truco del abuelo. La representación comenzará a partir de las 22.00 horas en el espacio escénico La Panera.

Charo Jaular

Narradora de cuentos profesional desde 1999, ha actuado en teatros, festivales, ferias del libro, semanas literarias, salas culturales, contando para bebés, público infantil, adolescentes, público adulto y tercera edad y disfrutando mucho su escucha cómplice y compartida.

Web: www.charojaular.com

El espectáculo

El abuelo siempre sonríe cuando voy a verlo, me abraza, me hace cosquillas, me coge a caballito y me lleva a pescar, a veces me lleva de aventura, no buscamos leones, ni rinocerontes, sólo cosas especiales, pequeños tesoros: hojas gigantes, piedras de colores, hongos chiquitos, él siempre veía cosas en las que nadie se fijaba y de repente se convertían en algo mágico...