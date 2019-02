La Universidad de Salamanca convocará 34 nuevas plazas de contratados predoctorales en 2019

Jueves, 28 de febrero de 2019

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha aprobado en la mañana de hoy la convocatoria de ayudas para financiar a lo largo de 2019 un total de 34 contratos predoctorales, según informó en rueda de prensa el rector Ricardo Rivero al terminar la sesión ordinaria.

El rector, que resaltó el esfuerzo presupuestario que por segundo año consecutivo realiza la Universidad de Salamanca para fortalecer la plantilla de profesorado, calificó de “imprescindible” la formación de los doctores, ya que, por un lado, representan de forma inmediata “un refuerzo necesario para los grupos de investigación y de apoyo a la docencia en nuestros departamentos”, y, por otro, permiten asegurar en un futuro próximo “una calidad elevada tanto en investigación como en docencia cuando estén en condiciones de incorporarse como personal docente e investigador permanente a las universidades”.

Entre las novedades de esta convocatoria, que está cofinanciada por el Banco Santander, resalta la mayor valoración del expediente del solicitante y su proactividad en la búsqueda de financiación para su contrato de investigación en convocatorias públicas competitivas. Además, para las áreas de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas se amplía el catálogo de publicaciones considerado en los méritos y se incluye una ampliación de los periodos de valoración de méritos cuando se hayan disfrutado permisos de maternidad o paternidad y enfermedad grave o accidente.

Asimismo, durante la sesión se aprobó la concesión de la primera edición del Premio “Beatriz Galindo” a la trayectoria de excelencia en la docencia a los profesores Francisco José García Peñalvo (Departamento de Informática y Automática), Mª Teresa González Astudillo (Departamento de didáctica de la matemática y de las Ciencias Experimentales), Bertha María Gutiérrez Rodilla (Departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico), Mª Belén Lozano García (Departamento de Administración y Economía de la Empresa), Mª Manuela Moro Cabero (Departamento de Biblioteconomía y Documentación), Nicolás Rodríguez García (Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal) y Ángel Francisco Zazo Rodríguez (Departamento de Informática y Automática). Estos galardones, junto a los Premios “María de Maeztu” a la excelencia científica, serán entregados el próximo 20 de marzo en el Paraninfo.

Máster Erasmus Mundus

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó la creación del Máster Erasmus Mundus Latin America and Europe in a Global World (LABLOBE). Se trata de un innovador, interdisciplinario e internacional programa de máster promovido por un consorcio de tres universidades europeas con sobresaliente reputación en sus respectivos campos. El grupo formado por las universidades de Salamanca, La Sorbona Nueva (Paris-3) y Estocolmo, cuenta con otras siete instituciones académicas asociadas de Europa y Latinoamérica: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de São Paulo (USP), la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), la Universidad de la República (UdelaR, Uruguay), la Universidad Austral de Chile, FLACSO Ecuador y la Universidad Católica de Lovaina la Nueva (UCL, Bélgica). El consorcio incluye también 14 socios no académicos como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), gobiernos regionales en México y Chile, consultorías como Prospectiva Local Consultora, la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (EU-LAC) y la Cámara de Comercio Uruguay Países Nórdicos (CAUN).

El programa de Máster LAGLOBE ofrecerá formación tanto teórica como práctica en el estudio de los fenómenos globales en ciencias sociales y humanidades en Latinoamérica y Europa, así como las relaciones entre ambas regiones en un contexto global. Los estudiantes obtendrán competencias multidimensionales e interculturales en los campos de cooperación internacional, integración regional, medioambiente y otros tantos temas relacionados con la cooperación entre Europa y América Latina.

Comisión para la reforma estatutaria de CRUE

Además, Rivero informó al Consejo de Gobierno de su designación como presidente de la Comisión para la reforma estatutaria de CRUE Universidades Españolas, creada por el plenario de la asociación, y constituida por los siguientes representantes: Josep Mª. Garrell, vocal del Comité Permanente y rector de la Universitat Ramon Llull; José Luján, rector de la Universidad de Murcia y catedrático del Derecho del Trabajo; Federico Gutiérrez-Solana, expresidente de CRUE entre los años 2009 y 2011; y Mª Teresa Lozano, secretaria general.

Finalmente, el rector informó también al Pleno del Consejo de Gobierno de los próximos cambios en los procedimientos de preinscripción y matrícula de los másteres universitarios, que se realizarán con el objetivo de aumentar la calidad y cantidad de estudiantes de postgrado en el Estudio salmantino. Destacó el establecimiento de plazos de preinscripción y matrícula más amplios y flexibles, así como la sustitución de la exigencia de aportar toda la documentación original al comienzo del proceso que se sustituirá por una Declaración Responsable, medida que resulta especialmente interesante para facilitar los trámites a los alumnos internacionales.

También anunció la reducción de las opciones de elección de másteres, de 5 a 3, para facilitar todo el proceso administrativo, así como un adelanto y aumento del importe del primer plazo de la matrícula con el fin de que comprometer más a los aspirantes con su matrícula en la Universidad de Salamanca. El fin último de esta batería de cambios es conseguir que los trámites administrativos no supongan trabas a los estudiantes nacionales e internacionales que tengan interés en estudiar un Máster en la Universidad de Salamanca.