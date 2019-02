Miguel Ángel Ortega: “Perfumerías Avenida siempre es el máximo favorito”

Jueves, 28 de febrero de 2019

Miguel Ángel Ortega vuelve a disfrutar del banquillo de Perfumerías Avenida. Lo hace por segunda vez en su carrera, tan solo unos meses después de poner el punto final a su primera etapa. Son las cosas del destino. Esas que te llevan a regresar a casa al poco tiempo de marcharte. El club y el equipo le necesitaban y él ha decidido volver. Ya está otra vez al mando de la nava de Perfumerías Avenida y la Copa de la Reina es su objetivo más cercano.

Pregunta: ¿Por qué tomaste la decisión de abandonar Perfumerías Avenida la pasada temporada y por qué ahora has tomado la decisión de regresar?

Respuesta: Es un tema en el que no hay una sola razón, sino que hay muchas razones personales, laborales, etc. En aquel momento tomé esa decisión. Creo que hay muchas decisiones que no se pueden explicar bien. Lo que es cierto es que cuando Carlos y Jorge me llaman me hizo mucha ilusión. El equipo estaba en una situación difícil y cuando alguien te pide que eches una mano y hay una amistad de por medio, no puedes decir que no.

P: ¿Esperabas la llamada de Carlos y Jorge tras la destitución de Lino López?

R: No, no la esperaba sinceramente. El club cuando me llama es porque está en una situación difícil y aquí hay personas a las que yo guardo un gran afecto. Siempre hemos tenido una convivencia de buena relación, discutiendo a veces por temas como pasa en todos los sitios, pero cuando alguien así te pide que eches una mano es complicado decir que no.

P: ¿Cómo has vivido estos meses desde que abandonas el club hasta que regresas?

R: Yo tenía ganas de irme a vivir con mi hijo a Edimburgo ya que él está estudiando allí. Tenía ganas de mejorar mi inglés e irte con tu hijo por ahí siempre está bien.

P: ¿Cómo están siendo estas primera semanas al frente del equipo?

R: Es todo lo mismo porque conoces a la afición, a las jugadoras y a todos. Es como sino me hubiera ido. Es mi casa. Tengo muy buena sintonía con esta ciudad. Recuerdo venir a Salamanca antes de entrenar al equipo y siempre ha sido uno de esos sitios en los que estás gusto. Da gusto pasear por sus calles, vivir en ella, etc. Es un gusto.

P: Respecto al equipo, ¿cómo te lo has encontrado a tu llegada?

R: El equipo en términos de intensidad no está bien. En ocasiones los equipos son un estado de ánimo. La realidad es que el equipo no estaba bien.

P: ¿Qué es en lo que más estás incidiendo en estas primeras semanas a la hora de trabajar?

R: No hay mucho tiempo para incidir en un determinado aspecto porque tenemos partidos continuamente, tenemos que viajar, etc. No hay demasiado tiempo para trabajar y construir. Las cosas no están como me gustarían. Esto es lo mismo que cualquier trabajo. Tú llegas a tu oficina y si tienes todas las cosas en tu sitio estás listo para trabajar. Aquí hay algunas cosas que todavía no están en su sitio.

P: ¿Cuándo esperas que se vea el verdadero nivel de Perfumerías Avenida?

R: La temporada pasado estuvimos muy cerca de ver el verdadero nivel de este equipo. Estuvimos muy dominadores y creo que estuvimos en el centro de lo que se puede llegar a exigir a este equipo. Somos un equipo no joven, con experiencia y creo que es difícil pedirle más de lo que se vio la temporada pasada.

P: ¿Es realmente consciente la gente de lo que ha conseguido Avenida durante los últimos años?

R: Lo que se ha conseguido es algo que siempre se valorará, pero no solo en Avenida. Todos valoramos las cosas cuando pasa el tiempo. Con el tiempo se magnifican los logros. El futuro de la competición, teniendo en cuenta la amenaza deportiva de los nuevos equipos que están proyectándose bien hacia el futuro, va a hacer que esto sea una quimera. Conseguir tripletes en el futuro se va a ver rara vez.

P: Sin embargo, con jugadoras como Jewell Loyd seguro que será más fácil.

R: El club ha estado muy atento al mercado cuando surgió esta situación. Loyd es una chica joven, una estrella y desde luego que nosotros estamos muy contentos con ella y ella con nosotros. Es una sensación de que todo el mundo está encantado de conocerse. Es una situación pasajera y es complicado que se prolongue en el tiempo.

P: ¿Es Perfumerías Avenida el máximo favorito para conquistar la Copa de la Reina?

R: Avenida es el máximo favorito siempre. Si gana es algo normal y si pierde es una catástrofe. Esa es la realidad que todo el mundo quiere. Tenemos que asumir eso porque habrá otra gente que piense que ganar no es fácil, que Girona ya nos ganó de paliza, etc. Siempre habrá diferentes puntos de vista y nosotros no podemos luchar contra eso. Lo que está en nuestras manos es ir a ganar.

P: ¿Va a ser Girona su máximo rival en la Copa de la Reina?

R: A mi me gustaría que hubiera una sorpresa. Si eso pasará sería bueno para todos porque la Copa cogería una incertidumbre que generaría expectación.

P: Imagino que en Liga será algo parecido.

R: Si, pero lo bonito sería que hubiera una sorpresa.

P: En Europa, ¿qué le ha faltado al equipo para meterse en la siguiente ronda de Euroliga?

R: Este año hemos estado bien fuera de casa pero sorprendentemente no hemos estado tan consistentes ante nuestro público. Creo que es difícil explicar estas cosas. Otros años ha sido al revés; hemos estado mejor en casa y peor fuera. Es difícil encontrar explicaciones.

P: Eliminados ya de Euroliga, toca centrarse en la Eurocup, ¿es viable para Perfumerías Avenida la consecución de este título?

R: Hay falta de información sobre la Eurocup porque la gente se piensa que es más fácil de ganar, pero tienen que saber que el primer y segundo equipo de Francia juegan la Eurocup. La Euroliga la juega el tercer equipo francés. En Turquía, el líder de la competición nacional, que es el Cukurova, juega Eurocup, y Fenerbahce, que parece que es la leche, va en la cuarta posición.

P: La temporada pasada ya os quedasteis a las puertas de la final de la Eurocup frente al Galatasaray, pero conseguisteis Liga y Copa de la Reina, ¿este año os marcáis el objetivo del triplete?

R: Siempre se va a por el triplete. Llevamos dos años consecutivos consiguiéndolo. Sin quitarle valor, deberíamos consolidarnos en Europa y estar siempre entre los ochos mejores. Es nuestra asignatura pendiente.

P: ¿Confía en romper el dicho de que “las segundas parte nunca fueron buenas?

R: No hago mucho caso a estas cosas. Para mi una segunda o tercera parte en Salamanca siempre será buena. Creo que Avenida es un club que tiene que estar enfocado al futuro y eso es bonito. Debilitarnos a corto plazo para fortalecernos en el futuro puede ser un gran camino. Es una estrategia a largo plazo.

P: Un mensaje para la afición.

R: La afición de Salamanca es increíble en todo. Hay gente que puede pensar que el ambiente en ocasiones es un poco critico, pero yo creo que eso es bonito porque demuestra la ilusión de los aficionados con su equipo. Lo malo sería que nadie hiciese caso a su equipo. Hay una atmósfera en la calle de que Perfumerías Avenida importa en Salamanca.