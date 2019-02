Problemas para el crecimiento del cereal y los pastos si no llueve en 15 días

Jueves, 28 de febrero de 2019

El presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, asegura que “el pesimismo ronda ya entre los agricultores de la Comunidad”

Si no llueve de manera abundante en los próximos 15 días, “habrá problemas para el cereal y los pastos”. Así lo ha afirmado el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, asegurando que “el pesimismo ronda ya entre los agricultores de la Comunidad”, que llevan varios años viviendo sequía en la región, con las consecuencias que esto tiene para el crecimiento de los cereales.

En su opinión, los próximos 15 días serán fundamentales porque si no llueve la merma de la cosecha de cereales será “inevitable” y también habrá menos pastos para los animales de ganaderías extensivas.

El presidente autonómico de la organización agraria ha recordado que las lluvias persistentes de finales del año pasado obligaron a retrasar la siembra y ahora la falta de precipitaciones está provocando que el crecimiento de los campos sembrados a principios de año sea más lento de lo deseable, incluso con semillas que aún no han llegado a nacer.

Dujo ha insistido en que los gastos para los agricultores son los mismos haya buena cosecha o mala, por lo que “pueden sufrir un año muy malo, que se sumaría a su situación económica, dañada por los malos resultados que sufrieron en la campaña 2017”.