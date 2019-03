Domingo, 3 de marzo de 2019

“Una actuación decidida” por parte de las administraciones es lo que demandan los vecinos del barrio más castigado por los problemas derivados del narcotráfico

“No es cuestión de palabras, sino de hechos” y “de una actuación decidida”. Se puede decir más alto, pero no más claro, y es que estas palabras de Emiliano Tapia, párroco y presidente de la Asociación de Vecinos de Buenos Aires, resumen el sentir de los vecinos ante la preocupante situación de un barrio especialmente castigado por el narcotráfico y en el que, como añade Tapia, “los problemas se multiplican”.

La situación no es nueva, ni tampoco “el sufrimiento de la gente” que no se siente segura en su propio barrio y que, día tras día, asiste a situaciones que han convertido a esta zona de la ciudad en una de las más conflictivas. Aquí, en el barrio de Buenos Aires, la presencia policial no es una excepción, pero ni aún así algunos repartidores no se atreven a entrar al barrio, algo que va más allá de ser anecdótico. “Hay que tomar otras medidas que vayan más allá de los controles policiales” y “tiene que haber otras soluciones, y las administraciones lo saben”.

“No dejemos pasar el tiempo”, reclaman desde esta zona de la ciudad

El precio de la vivienda está desplomado en esta zona, “se venden viviendas por menos de 18.000 euros”, lo que refleja que nadie quiere irse a vivir a un barrio donde la convivencia es complicada y que los últimos años ha ido además perdiendo población, contando actualmente con poco más de 800 vecinos, según los datos del censo de 2018. Y es que la marcha de familias ha sido un goteo constante en los últimos años.

“No dejemos pasar el tiempo, porque las cosas cuando permanecen se van estableciendo”, subraya Tapia, asegurando además que “tenemos confianza” y que hay soluciones para los problemas del barrio”.

El próximo mes de abril está prevista una nueva reunión de la Asociación de Vecinos del barrio de Buenos Aires con representantes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, del Ayuntamiento de Salamanca y de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, tras la última mantenida este mes de febrero. Una reunión en la que los representantes vecinales incidieron en la necesidad de llevar a cabo actuaciones que aporten soluciones.

35 años de historia

La historia del barrio de Buenos Aires arranca en el año 1983, con la construcción de una serie de viviendas de protección oficial a las que llegarían 350 familias procedentes de otras zonas de la ciudad. Un barrio de origen humilde que se levantaba en la zona noroeste, pero separado de la ciudad por el río Tormes, la carretera N-620 y espacios sin urbanizar. Barreras físicas que, a la larga, también han contribuido a que los vecinos se sientan aislados con sus problemas y alejados del resto de los barrios.

A lo largo de las últimas décadas se han sucedido las protestas vecinales para reclamar soluciones, y aunque se han asumido compromisos no siempre se han cumplido o se han acometido con la suficiente celeridad que requiere. Los mismos vecinos que han luchado por la convivencia y que han visto como se les espacaba la oportunidad la ocasión de disfrutar del derecho a tener un barrio donde convivir y relacionarse con total normalidad. Y que como insiste Emiliano Tapia, “ la realidad es la que es, la misma que hace un año”. Mientras llegan las soluciones, Buenos Aires tiene muy difícil rehuir la etiqueta de gueto.