Sergio Hernández: "Esperamos dejar el equipo donde está y otros puedan disfrutar esta oportunidad"

Miércoles, 27 de febrero de 2019

Sergio Hernández, entrenador del División de Honor Juvenil de la Unión Deportiva Santa Marta, explica en una entrevista a la web del club cuál es el objetivo del equipo en las seis jornadas que restan para que concluya el campeonato. Sabe que tiene un reto complicado, no se fía de la ventaja que parte con respecto a otros equipos, pero quiere lograr el objetivo de la salvación cuanto antes.

Pregunta: ¿Cómo afronta el reto de las seis últimas jornadas con el objetivo de la permanencia?

Respuesta: Ahora viene la hora de la verdad, los exámenes globales, como dice mi amigo Javi. Se examina el cuerpo técnico, los jugadores, para ver si es capaz de conseguir el objetivo marcado a principio de temporada, dejar el equipo donde está, dejar el equipo para que otros puedan disfrutar de esta oportunidad y espero que ese objetivo, que la motivación para que que otros puedan disfrutar de esta categoría, nos lleve a conseguirlo.

Pregunta: El calendario puede inducir a engaño, pensando que simplemente hay cuatro partidos en casa y solo dos fuera y eso lleve a que puede ser fácil.

Respuesta: Está claro que aunque ahora estemos en el sexto puesto, esta liga ha demostrado que es muy competitiva, muy difícil y como te relajes vas al pozo. Nuestra situación parece la más fácil y sería equivocado pensar eso. Tenemos un calendario complicado, fuera de casa ante el primero y el segundo, y en casa ante rivales que se juegan lo mismo que nosotros, la permanencia. Estamos en una situación en la que, tanto en casa como fuera, visto los objetivos, no hay nada que perder, son las últimas balas y es como si todos los equipos jugaran en casa. Tenemos que estar muy concentrados; nos tiene que servir de experiencia los errores que hemos cometido esta temporada cuando ha habido parones y lo que no podemos perder es la identidad de este equipo; la lucha, el trabajo, la intensidad y querer hacer las cosas bien. Si eso sucede, tendremos muchas opciones de poder permanecer en División de Honor. Sin duda, dependerá de nosotros, de la concentración que tengamos y la intensidad que demostremos.

Pregunta: La primera final, este sábado ante el Diocesano, al que ganásteis en la primera vuelta, pero que fuera ha ganado a rivales directos como el Adarve.

Respuesta: Lo que hay que hacer es seguir mirando lo que nos viene. El primer partido es el más importante, ante un rival muy complicado, parece que puede ser cómodo y nos equivocaríamos porque en esta categoría no hay ningún rival cómodo. A nuestro campo vino el Unión Adarve jugándose las últimas balas y demostró ser un equipo muy intenso y nos ganó; el Canillas nos ganó. Viene un conjunto muy complicado y a pesar del resultado de allí (1-4) la película no va a ser la misma. Ello se juegan también las últimas cartas y vendrán a ganar así que va a ser un partido muy reñido y competitivo y nos enfrentamos, además, a uno de los máximos goleadores de la categoría, Iván Tamayo, y eso tiene un grado de dificultad, con dieciséis goles que lleva. Pero confiamos en el trabajo de nuestro equipo, en su intensidad, en ofrecer la mejor imagen, que no falte trabajo e intención para conseguir estos tres puntos que nos darían algo más de calma, porque esta liga, se va a ir a una suma muy grande de puntos para lograr la permanencia, seguro que la mayor en los últimos seis o siete años. Esperamos que este fin de semana se dé bien, que demos lo máximo de cada uno, son los exámenes finales y esperamos que el equipo demuestre esa personalidad y carácter de las últimas jornadas y compitamos hasta el último segundo para que muchos chicos puedan disfrutar de esta categoría que es lo más importante.