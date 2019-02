Roberto Aguirre pierde a De la Nava frente al Valladolid B

Miércoles, 27 de febrero de 2019

El jugador salmantino vio la quinta tarjeta frente al Navalcarnero y cumplirá un partido de sanción por la acumulación de amonestaciones

Roberto Aguirre no podrá contar con Carlos de la Nava en el partido que el domingo disputará Unionistas de Salamanca frente al Real Valladolid B. El jugador salmantino vio la quinta tarjeta frente al Navalcarnero y cumplirá un partido de sanción por la acumulación de amonestaciones.

Una baja sensible para el conjunto de las Pistas del Helmántico teniendo en cuenta que De la Nava está siendo una de las piezas más importantes del equipo salmantino en su primera año en Segunda División B.

Sin embargo, al entrenador asturiano de Unionistas no le preocupa la baja de De la Nava, tal y como afirmaba en la rueda de prensa posterior a la victoria por un gol a cero (1-0) ante el Navalcarnero.

“No le viene mal el descanso por los minutos que lleva. Es un jugador importante, pero tenemos alternativas para esa posición. No me preocupa en exceso y si la semana transcurre con tranquilidad encontraremos recambio para que su baja no se note”, afirmaba Aguirre, que tendrá que buscar una alternativa a De la Nava para el partido frente al equipo vallisoletano.