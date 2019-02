Preocupación y rechazo en la comarca de Ledesma al cambio de horario del autobús a Salamanca

Martes, 26 de febrero de 2019

La empresa ha comunicado que, desde el 1 de marzo, el horario de salida desde Ledesma pasará de las 8.30 horas a las 9.30 horas, un retraso que “perjudica gravemente” a los usuarios

Preocupación y rechazo en la comarca de Ledesma por el cambio de horario que, a partir del próximo 1 de marzo, la empresa concesionaria de la línea de transporte hasta Salamanca, Moreno de Vega SLU, ha comunicado a los ayuntamientos de los municipios en los que hace parada. De esta manera, el horario de salida desde Ledesma pasará de las 8.30 horas a las 9.30 horas. Cambio que, en absoluto convence, y como señalan desde el Ayuntamiento de Ledesma en las alegaciones presentadas, “perjudica gravemente a los usuarios”. Se da además la circunstancia que solo hay dos autobuses a lo largo del día, de lunes a viernes (actualmente, en horario de 8.30 y 15.35 horas desde Ledesma/ 13.15 horas y 19 horas con salida desde Salamanca).

De hecho, tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Ledesma, tras recibir la comunicación de la modificación de horario se presentaron las correspondientes alegaciones. Escrito que fue remitido al Servicio Territorial de Fomento, sección de Concesiones y Autorizaciones, con fecha del pasado 31 de enero. “A día de hoy, la Junta de Castilla y León no ha enviado comunicado oficial al Consistorio ledesmino”.

En el escrito presentado por el Ayuntamiento se señala textualmente “no estar de acuerdo con el cambio ya que este transporte lo utilizan muchas personas que se verían perjudicadas”, “estudiantes que acuden a centros de formación en Salamanca, personas mayores que no disponen de otro medio para acudir a citas médicas en el hospital y personas que trabajan en Salamanca. El retraso en el horario perjudicaría gravemente a las personas que hacen uso de este transporte por lo que consideramos que no debería realizarse”.