Óscar Núñez: “El equipo afronta esta fase con un ‘reset’ importante”

Martes, 26 de febrero de 2019

El coordinador y miembro del staff técnico del primer equipo del CB Tormes analiza para el club en la que aborda todos los temas de interés de la entidad charra

Óscar Núñez, coordinador del CB Tormes y miembro del staff técnico del cuadro que dirige Jandro Zubillaga en LEB Plata realiza una entrevista para el club en la que aborda todos los temas de interés de la entidad charra en la recta final de la temporada.

Pregunta: ¿Ha sorprendido al club el salto tan importante entre la máxima categoría conocida hasta el momento, Liga EBA, y el profesionalismo de la LEB Plata?



Respuesta: Más que sorprender, diría que es cierto que nos está costando. Quizás la diferencia es aún mayor de lo que nos esperábamos entre la EBA y la Plata. Pero no solo a nivel deportivo, también a nivel de infraestructura. Creo que en el momento en que surgió la oportunidad, éramos un club preparado con una buena organización y capacidad para afrontar el reto, pero aún así estamos sufriendo mucho con todos los cambios. Nos está costando, es cierto, pero estamos trabajando desde todos los estamentos del club con todas nuestras fuerzas para intentar estabilizarnos en esta liga.

P: ¿En qué es en lo que más se ha notado?



R: Diría que la parte deportiva. Es cierto que a nivel estructural, el club ha tenido que dar un salto de gigante, la liga es muy exigente en muchas cosas, y tenemos que cumplir muchos requisitos. Algunos que si preveíamos, pero otros que pasando las semanas vamos teniendo. Hemos sufrido mucho todo este proceso, pero es cierto que ahora mismo, en este sentido podemos estar muy orgullosos. Estamos sacando toda esta parte con éxito, y viendo como funcionan otros clubes y equipos de la categoría me atrevería a decir, que estamos muy bien organizados y estamos cumpliendo a la perfección en este apartado, por encima incluso de algunos clubes que ya contaban con experiencia. Creo que esto habla muy bien del capital humano del club, puesto que es algo que solo ha podido llevarse a cabo con esfuerzo y el sacrificio altruista de muchas personas. Sin duda de eso estamos muy orgullosos, formar una familia que trabaja unida sin pensar en los resultados ni en obtener algo a cambio es algo mucho más importante que cualquier victoria. En la parte deportiva sin embargo, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Nuestra inexperiencia en la categoría ha sido clave en los malos resultados del equipo, hay que reconocer muchos errores, el primero de ellos la conformación de la plantilla. Creo que por desconocimiento del nivel de la liga no hemos formado correctamente el equipo. Obviamente sabíamos el tipo de jugadores que Fuenlabrada nos iba a aportar, pero nos hemos equivocado con algunos fichajes que no han rendido como se esperaba y no tenían el nivel que la liga demandaba. En este sentido estamos sufriendo mucho, mucha juventud y muchos cambios en una plantilla que no se adaptó al nivel de exigencia de la liga.

P: El primer año suele ‘pagarse la novatada’ ¿qué ha aprendido el club para futuros retos?



R: Una barbaridad. Está siendo una temporada de muchas lecciones aprendidas. El objetivo sin duda, es mantenerse, ya lo era al principio del año, pero ahora viendo la cantidad de lecciones aprendidas que tenemos la verdad que soñamos con conseguir otra oportunidad en la liga con todo este conocimiento. A nivel deportivo creo estaríamos mucho más preparados para conformar una plantilla acorde a las necesidades de la liga, y a nivel infraestructura, todo el trabajo de este año tendría sentido y nos permitiría centrarnos más en otras cosas.

P: Conociendo ya la categoría y el esfuerzo que supone estar ahí, ¿merece la pena para club y ciudad?



R: Sin duda, creo que es una categoría preciosa, con un gran nivel, donde aparecen por Würzburg jugadores jóvenes que seguro en pocos años podremos ver en la ACB y por otro lado, jugadores con gran experiencia que tienen una calidad enorme y han militado muchos años en esa categoría. Realmente la única pena es no lograr un equipo que traiga más victorias para el público que nos está apoyando, espero el tiempo nos de esa segunda oportunidad para ofrecer al aficionado lo que merece.

P: La repercusión entre otras temporadas y ésta, ¿cómo se valora?



R: La verdad, estamos encantados con la respuesta de la gente, creo que tener una masa social en torno a mil personas es increíble en nuestra primera temporada. A nivel publicitario, también creo que Salamanca merece un club en esta categoría, nosotros solo estamos trabajando intentando hacer estable algo que era impensable hace solo unos meses.

P: ¿Uno de los retos del club tras conocer la categoría es seguir trabajando en la base para que haya más chicos de Salamanca con posibilidades de jugar en Plata?



R: Creo que en este proyecto confluyen varias cosas y a nivel jugadores dos de las más importantes es tener por un lado varios jugadores buscándose un porvenir en nuestra ciudad, trabajando en nuestro club para intentar llegar a liga Endesa en pocos años y por otro lado, una serie de jugadores jóvenes que estamos intentando preparar para estar listos y formar parte de pleno derecho en este equipo. Aparte de Pedro de la Calle, creo que chicos como Jorge Morán y Carlos Manzano están trabajando todo el año con el equipo y estoy convencido de que en un par de años van a tener el nivel suficiente para ser uno más en esta plantilla. Incluso más abajo, en el club, vienen chicos que ojalá vayan subiendo su nivel y creciendo para formar parte más adelante. Además del estímulo que creo supone para los más pequeños a iniciarse en la práctica del baloncesto cuando tienen un equipo de referencia en una categoría como esta en su ciudad. Ahora solo falta que podamos estabilizarnos en la categoría y demos forma a este proyecto.

P: Llega el momento de la verdad: 12 partidos por la permanencia. ¿Cómo lo afronta el equipo y qué posibilidades reales crees que tiene?



R: El equipo afronta esta fase como un reset importante. Creo que durante la temporada, hemos tenido muchos altibajos, con partidos donde es cierto que no hemos competido como deberíamos, pero también hemos sido capaces de ganar o perder por la mínima contra los mejores equipos de la categoría. Al final todos los errores que hemos cometido nos están pasando factura, y estamos en la situación que estamos merecidamente, pero creo el equipo ahora está en buena sintonía, trabajando muy bien y preparando con confianza nuestro primer partido de la fase. Si conseguimos la victoria, el equipo mejoraría su confianza y creo somos un rival que puede ganar en cualquier pista. La clave será poder encadenar un buen comienzo en la fase, olvidar la dinámica de las últimas semanas y lanzarnos con todo nuestro corazón a lograr el objetivo. Desde luego ánimo a todo el mundo que acuda a Würzburg, juntos somos más fuertes, quizás no lo merecemos por todos nuestros resultados, pero les digo que nos vamos a dejar la piel por este proyecto, por esta ciudad y porque disfruten cada día en Würzburg como lo han hecho en otras ocasiones.