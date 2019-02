‘Operación Clemente’: Primeros efectos en las listas de Ciudadanos

Con independencia del resultado que depare el proceso de primarias abierto en Ciudadanos, la “operación Clemente” ya está teniendo efectos sobre las candidaturas inicialmente previstas en la formación naranja. Por de pronto, el todavía diputado Francisco Igea, que hasta el pasado jueves aspiraba a renovar su escaño del Congreso, ha dejado un hueco que inmediatamente se ha propuesto ocupar la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León, Soraya Mayo, al igual que Silvia Clemente facultada por la dirección nacional del partido para concurrir a las primarias que conformarán las listas a las elecciones generales.

No puede afirmarse que el salto de Mayo a la arena política haya generado gran sorpresa, ya que su nombre ha venido sonando en anteriores procesos electorales, si bien casi siempre como posible candidata del Partido Popular. De hecho, en las elecciones autonómicas de 2011 se daba por hecha su inclusión en la candidatura del PP por Valladolid, algo que en el último momento no pudo materializarse al no disponer del preceptivo empadronamiento en la provincia.

Otra consecuencia inmediata es que el actual portavoz de Ciudadanos en las Cortes y anterior candidato a la presidencia de la Junta, Luis Fuentes, concurrirá a las próximas elecciones autonómicas por su circunscripción natural, Salamanca, en lugar de hacerlo, como en 2015, por Valladolid. El afectado por este traslado será el actual procurador salmantino David Castaño, quien presumiblemente tendrá que conformarse con el número dos de la candidatura, puesto que por ahora a tenor de las encuestas no tiene completamente garantizado el escaño.

Y en función de cómo se resuelva el pulso librado entre Clemente e Igea pueden verse alteradas las previsiones iniciales sobre las listas autonómicas en otras provincias, ya que es de cajón que la candidata o el candidato a la presidencia de la Junta trate de que el próximo grupo parlamentario le resulte lo más afín posible. De igual forma, el resultado de las primarias autonómicas va a repercutir en la composición de las candidaturas municipales.

Por señalar un ejemplo, resulta bastante problemático que la actual portavoz naranja en el ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres, abiertamente hostil al aterrizaje de Silvia Clemente, vuelva a encabezar el cartel municipal si fuera la segoviana la candidata a la presidencia de la Junta. A mayor abundamiento, Bañeres arrastra una mala relación con la dirección autonómica de Ciudadanos -mayoritariamente alineada con la ex presidente de las Cortes- a raíz de que se frenara desde Valladolid la moción de censura con la que en día trató de apear de la alcaldía a Javier Lacalle.

En algún caso la repercusión de las primarias pueden ser inmediata, verbigracia en el ayuntamiento salmantino, donde la concejala Ana Suárez ha anunciado su dimisión fulminante si Clemente resulta elegida por la militancia naranja candidata a la presidencia de la Junta.