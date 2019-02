Un aprendíz de brujo casi sin parangón en Castilla y León

La truculenta difusión de una fotografía "robada" en la que aparecía reunido con Silvia Clemente en un recóndito bar de un barrio vallisoletano ha evidenciado la afición a las maniobras orquestales en la oscuridad de Pablo Yáñez, el intrigante dirigente de Ciudadanos que, valiéndose de la confianza de que goza con Albert Rivera, siempre ha movido los hilos del partido naranja en Castilla y León.

Yáñez, actualmente liberado por cuenta del partido -ignora “El topillo”con cargo a cual de los distintos fondos internos que maneja su formación política-, fue quien llevó por parte de Ciudadanos el peso de la negociación del acuerdo que franqueó en su momento, junio de 2015, la última investidura de Juan Vicente Herrera. Por aquel entonces, no habiendo obtenido escaño en aquellas elecciones autonómicas, a las que concurrió como número dos por Valladolid, rápidamente fue contratado como personal eventual de confianza de la única representante de C’s enla Diputación vallisoletana, Pilar Vicente.

No permaneció mucho tiempo Yáñez al servicio, es un decir, de Vicente, ya que en las elecciones generales de diciembre de ese mismo año encabezó la candidatura al Congreso por Salamanca, consiguiendo un escaño de diputado. A Yáñez le hubiera gustado presentarse por Valladolid, pero tuvo que mudarse de provincia, ya que Francisco Igea, actual diputado, le madrugó el número uno de la candidatura vallisoletana. En su aterrizaje como “cunero” por Salamanca contó con la complicidad de Luis Fuentes, el salmantino que, encabezando la lista autonómica por Valladolid, asumió en 2015 la candidatura naranja a la presidencia de la Junta.

Para desgracia de Yáñez, el escaño del Congreso apenas le duró seis meses, puesto que en junio de 2016 hubieron de celebrarse nuevas elecciones generales y no consiguió renovarlo. Miembro de la Ejecutivanacional de C´s, desde entonces ha permanecido “liberado” por el partido, estando a caballo entre Valladolid y Madrid y apoyando “in situ” campañas electorales como la de las últimas autonómicas gallegas o las recientes andaluzas.

¿Quién hizo la fotografía del bar del barrio de Delicias y quién la difundió coincidiendo con la decisión de Silvia Clemente de dimitir de la presidencia de las Cortes, renunciar a su escaño de procuradora y abandonar el PP? ¿Quid prodest?, se preguntan los investigadores de cualquier crimen. Desde luego, la ex presidenta de las Cortes no ha resultado precisamente beneficiada por la difusión de dicha foto, calificada con sorna por Igea como “el robado más falso desde el nudo de Lola Flores”. Por el contrario, Yañez, saldrá beneficiado del cristo interno organizado en Ciudadanos, se resuelva como se resuelva.

Si Clemente es la candidata a presidir la Junta, se convertirá en su mano derecha, pudiendo ir de número dos en lista autonómica por Valladolid, o incluso encabezarla si aquella optara por presentarse por Segovia. Si el candidato a la presidencia de la Junta fuera Igea, quien ayer dio el paso de presentarse a las primarias autonómicas, Yañez tendrá ocasión de optar al número uno de la lista al Congreso por Valladolid que dejaría vacante el actual diputado, aunque en ese propósito tendría que vérselas con Soraya Mayo, la presidenta regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), independiente habilitada por la Ejecutivanacional de Ciudadanos para participar en las primarias del partido para las elecciones generales.

Y si digo que el aprendiz de brujo que es Yáñez casi no tiene parangón es porque todavía está lejos de alcanzar -simple cuestión de tiempo y oportunidad- el alto magisterio que ostenta en materia de maniobrerismo político el todavía vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia,José Antonio “Pica” de Santiago-Juárez. El último objetivo en su inacabable trayectoria política -lleva encadenando ininterrumpidamente cargos públicos desde mediados de 1987, va para 32 años, que se dice pronto- es paliar su frustración personal de no haber sido alcalde de Valladolid tratando ahora de serlo en la sombra.

O no tan en la sombra si se confirma que el a la sazón jefe de campaña de la candidata Pilar del Olmo, además de colocar en la lista municipal a una o a las dos viceconsejeras que tiene a sus órdenes en la Junta, acaba él mismo adjudicándose un puesto en la misma. Con lo cual su longevidad en la ocupación de cargos públicos se extendería todavía más allá de los 32 años señalados. Y este es el que, predicando “regeneración democrática”, se lamentaba no ha mucho de la existencia de “profesionales de la política”. ¿Y tú me lo preguntas?: Poesía eres tú, Joseantonio, aunque rimes muy en asonante.