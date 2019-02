El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata denuncia que el trazado Plasencia-Salamanca no parará en Béjar

El Pacto por el Ferrocarril de Extremadura sigue apostando por las grandes constructoras a costa de la clase trabajadora, del medio rural y de la imprescindible lucha contra el cambio climático Después de la gran fiesta del todo AVE a costa del tren convencional y de la vertebración de los territorios, ahora nos llega el más líneas nuevas a costa del deterioro de las ya existentes y de la transformación de las cerradas en vías verdes que posteriormente se abandonan. Mientras en Europa se apuesta fundamentalmente por la mejora de las líneas existentes, a los gobiernos de España les encanta construir, construir y no dejar de construir. Somos el primer país del mundo en Km AVE por habitante, el primero de Europa en Autopistas, algunas de las cuales hemos tenido que rescatar con nuestro dinero, etc, etc. En un país como el nuestro, en el que se ha ido acabando con la industria por mandato europeo, el negocio más rentable es el de la construcción y ahí están nuestros gobiernos, facilitando su negocio, sin pensar en los perjuicios que ocasionan al medio ambiente y a los servicios públicos que facilitan la vida a los ciudadanos y para los que nunca hay dinero suficiente. Fomento invertirá 16.872 millones de euros para completar el Corredor Atlántico, de los cuales 13.875 se dedicarán a la construcción de nuevas infraestructuras y los 2.997 millones restantes, a renovaciones y mejoras de las ya existentes. A parte, la Junta de Extremadura quiere utilizar fondos europeos en la construcción de una nueva línea Plasencia Salamanca que no pararía en los pueblos dejando sin movilidad a las comarcas de Monfragüe, Ambroz, Béjar y Guijuelo. Para ello tienen que seguir afirmando que el trazado del Ruta de la Plata ya no sirve, pero otros estamos convencidos de que sí y por ello llevamos tiempo solicitando un estudio independiente sobre las posibilidades reales del mismo. Estudio que fue aprobado en sendas PNL presentadas por este Movimiento a través de Podemos Extremadura y UP en la Asamblea de Extremadura y en el Congreso de los Diputado respectivamente, sin que se haya llevado a la práctica. Normal, el PSOE no se caracteriza por cumplir sus promesas y no quieren que se sepa que sí es aprovechable en un 70-80%. Por favor, que Vara deje de hablar de la economía circular en la que ni cree ni aplica. En definitiva, se abandona el tren convencional para gastar un dineral (en Extremadura más de 1000 millones de euros, y lo que queda) en una estructura AVE por las que no va a pasar el AVE, y ahora, en vez de arreglar todas las infraestructuras existentes para que puedan circular trenes de altas prestaciones, ya están pensando en construir una nueva línea Plasencia Salamanca que pasará de largo por los pueblos profundizando así en el abandono del medio rural, definitivamente olvidado por el poder político. Tendremos un No AVE Badajoz Madrid que nos habrá costado un dineral y que parará solo en las grandes ciudades sin transportar mercancías; tendremos también un tren directo Plasencia Salamanca, pero los pueblos en el camino seguirán sin movilidad y los pocos trenes que queden seguirán siendo obsoletos y sin el mantenimiento adecuado. Solo hay una solución favorable a la mayoría social, una MORATORIA AVE y que se invierta el 100% del presupuesto en la actualización de las líneas existentes, que se reabran las líneas cerradas, como en Extremadura el Ruta de la Plata, y, a partir de ahí, que se abran nuevas líneas que ayuden sobre todo a facilitar la comunicación entre las comarcas, que transporten mercancías y que ayuden al desarrollo del medio rural. Es muy fácil, se trata de que nuestro dinero se use en servir al pueblo trabajador y a la lucha contra el cambio climático y no a las grandes constructoras y al capital financiero. Plataforma por el Tren Ruta de la Plata