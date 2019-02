Roberto Aguirre: “Son tres puntos muy importantes en un partido en el que hemos ido de menos a más”

Domingo, 24 de febrero de 2019

El entrenador asturiano de Unionistas de Salamanca se mostró satisfecho por la reacción de su equipo tras el descanso y por la victoria final ante el Navalcarnero

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció ante los medios de comunicación después de la victoria de su equipo frente al Navalcarnero y se mostró satisfecho por la reacción del equipo tras el descanso y el triunfo final.

Contento por el trifunfo: muy contento porque son tres puntos más y hay que seguir sumando puntos. Hemos ganado a un rival de abajo. Sabíamos que iba a ser complicado porque ellos iban a estar seguros. Hemos ido de menos a más y era importante no cometer errores y no conceder.

Charla en el descanso: eran necesarios varios cambios. En el proceso defensivo que los jugadores no se mezclasen, sobre todo distancias entre jugadores como Ribelles y Javi Navas. Teníamos que mejorar ciertos detalles y mejorarlos nos hizo entrar mejor en el segundo tiempo. El equipo se vio con opciones de ganar el partido.

Baja de De la Nava para el siguiente partido: no le viene mal el descanso por los minutos que lleva. Es un jugador importante, pero tenemos alternativas para esa posición. No me preocupa en exceso y si la semana transcurre con tranquilidad encontraremos recambio para que su baja no se note.

Actuación de los laterales: Gallego cogió seguridad durante el primer tiempo. Volvió a jugar en casa como titular desde hace mucho tiempo y se ha ido asentando. En el segundo tiempo encontró espacios mientras Jorge sujetaba el balón.

Ocasiones perdonadas: se nos saltaban los órganos del cuerpo con las ocasiones perdonadas al final. Hemos tenido opciones de matar el partido.

Acercarse a la salvación: son tres puntos muy importantes que nos meten en dinámica positiva. Vamos en buena línea y sumar de tres en tres siempre te da mucha confianza para lo que venga.