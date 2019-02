Un ‘Calerazo’ en el 90’ da tres puntos de oro al Salamanca UDS en un día gris ante el Sanse (0-1)

Domingo, 24 de febrero de 2019

Calero dio la victoria a los de Calderón con un sensacional disparo de falta

Un ‘Calerazo’ dio tres puntos de oro al Salamanca UDS en un día gris ante el Sanse en Matapiñonera. El carrilero del cuadro charro sorprendió a todos con una genialidad en el 90’ de juego de un partido que parecía totalmente avocado al empate. De esta manera, los visitantes suman un triunfo vital para alejarse de los puestos de salvación.

Calderón volvió a darle la enésima vuelta a su esquema y decidió apostar por una defensa compuesta por tres centrales (Carpio, Armando y Jehu). Mientras, Calero y Din Alomerovic actuaron por bandas, pero no estuvieron tan retrasados como en anteriores ocasiones. Por otro lado, Owusu, muy solitario en ataque, solo estuvo, ligeramente, acompañado por Manu Molina, que volvió a estar desaparecido en el juego del equipo charro.

Con respecto al partido, el Salamanca UDS salió en tromba y muy asentado al césped madrileño. Calero, por partida doble, intentó meter el miedo en el cuerpo a Irureta con dos disparos muy lejanos, una tónica que se repitió durante todo el partido y que nunca dio buen resultado a los charros, dado que realizaron más de media docena de tiros desde fuera del área y ninguno tuvo éxito.

El arreón inicial del cuadro blanquinegro duró 15 minutos, ya que el Sanse empezó a asentarse sobre el terreno de juego y a generar peligro sobre el arco defendido por Dani Sotres.

Por otra parte, Armando y Zazo protagonizaron la acción ‘fea’ del choque, en el 18’, con un duro choque de cabeza con cabeza que dejó a ambos jugadores sangrando y tendidos sobre el terreno de juego.

Sin embargo, no fue la única mala noticia para los de Calderón, puesto que Javi Carpio, que volvió a los terrenos de juego tras superar un problema físico, cayó lesionado a las primeras de cambio en el minuto 26 de juego y fue sustituido por Carvalho, dejando muestra de que la gestión de sus minutos no está siendo la adecuada. Además, su recuperación, por las causas que sean, no ha sido óptima una vez más.

Tras ello, el Sanse se lo empezó a creer y Carlitos puso en apuros a la zaga salmantina en más de una ocasión con sus constantes desbordes por la banda derecha. En una de esas acciones, el extremo local desbordó a Jehu y puso con música un balón a Perales que Carvalho despejó sobre la línea de gol.

Además, Pablo puso en un aprieto a Sotres, que atajó el disparo a la perfección con una gran parada a una mano, en los últimos minutos del primer tiempo, pero el duelo llegó al descanso con el resultado inicial.

Tras la reanudación, el encuentro continuó con la misma dinámica que en los 45 minutos anteriores. El Salamanca UDS siguió probando fortuna desde lejos, dándose cabezazos contra un muro, y el Sanse intentaba salir al contragolpe con constantes internadas por banda en busca de centros laterales para Perales y Sergio Castel.

Ambos equipos tuvieron sus minutos para hacerse con la victoria, pero ninguno consiguió dar un paso al frente y tumbar a su rival. Los visitantes tuvieron las mejores oportunidades de la segunda mitad, pero ni Luque ni Owusu, que se quedó totalmente solo ante Irureta, pudieron anotar el tanto del triunfo.

Sin embargo, cuando todo parecía avocado al empate, Calero se inventó su enésima genialidad de la temporada con un magistral disparo de falta desde el pico del área que se coló por la escuadra de Irureta en el 90’, haciendo estallar el delirio blanquinegro en Matapiñonera.

De este modo, el Salamanca UDS logró tres puntos de oro en un día muy gris en el juego del equipo dirigido por Calderón. En definitiva, una victoria sin ningún brillo, pero de las que se recuerdan a final de temporada.

FICHA TÉCNICA

Sanse: Irureta; Valverde, Zazo, Bruno, Borja González; Galindo (Tena, min. 60), Pablo, Carnicer, Carlitos (Pastor, min. 78); Perales y Sergio Castel.

Salamanca UDS: Sotres; Calero, Carpio (Carvalho, min. 26), Armando, Din Alomerovic; Chiapas, Amaro (Luque, min. 69), Sergio Molina Molina, Indiano (Asdrúbal, min. 85), Manu Molina; y Owusu.

ÁRBITRO: Iván Caparrós Hernández (cómite valenciano).

GOL: 0-1, min. 90: Calero.

ESTADIO: Matapiñoñera.