Asprodes reconoce el apoyo de los voluntarios con la entrega de los ‘Premios Voluntad’

Viernes, 22 de febrero de 2019

El salón de actos del Centro Cultural Miraltormes ha sido escenario esta tarde de la entrega de los ‘Premios Voluntad Asprodes’ con los que se ha reconocido a aquellos voluntarios y voluntarias que mantienen un compromiso sostenido en el tiempo y han alcanzado los 3 años de cooperación en la entidad. En esta ocasión, han sido 11 voluntarios/as los premiados.

El voluntariado social ha formado parte de la esencia de Asprodes desde su origen y sería muy diferente sin la labor altruista de tantas personas que han contribuido con su generosidad a llevarla al momento actual.

Desde Asprodes se reconoce la figura del voluntariado a través de distintas iniciativas a sabiendas de que la entrega de las personas voluntarias nunca será suficientemente recompensada.

Los ‘Premios Voluntad Asprodes’ surgieron con la vocación de reconocer el compromiso del voluntariado con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

El grupo de teatro del Centro de Actividades de Asprodes ha sido el encargado de ofrecer la nota lúdica y cultural al evento con la representación de la adaptación de ‘El principito’ con luz negra.

Actualmente, Asprodes cuenta con más de 70 voluntarios/as en Salamanca y provincia.

Algunos testimonios de los premiados:

Pilar González Rodríguez

“Soy voluntaria desde hace 8 años en dos centros de Asprodes (El Arca y El Telar). Para mí ser voluntaria es una gran satisfacción porque puedo hacer actividades con las personas de los centros y ellos me enseñan a ver la vida de otra manera y valorar lo que realmente es importante.

Animaría a todas las personas que se hicieran voluntarias y que fueran de Asprodes, barro para casa (entre risas), porque para mí dedicar un poco de mi tiempo no supone mucho y para ellas si lo es porque desarrollan actividades que de otra manera no las podrían hacer. Siempre se agradece que se reconozca lo que haces pero en este caso creo que ser voluntario/a tenía que formar parte de la vida de cada persona ¡estoy muy emocionada!

Todo el mundo podemos ser voluntario/a, todos/as podemos aportar, a veces sólo hay que estar, os ánimo a que lo seáis”.

Alina Iuliana Caia

“Para mí el voluntariado se mide en valores, satisfacciones individuales y colectivas, vivencias, en gestos de cariño y agradecimiento de las personas a las cuales se intenta ayudar. Creo que todo lo mencionado anteriormente es muy valioso. Todo esto me ha aportado un enriquecimiento personal que es lo que yo he obtenido con este voluntariado, además de poder compartir mi afición por el tenis y el futbol con otros deportistas. Sin olvidarme de todas las amistades que han surgido debido a mi labor y que espero que sean para toda la vida. Hacer voluntariado es algo importante y te tiene que salir de dentro. Voluntariado significa compromiso, puntualidad, ganas de compartir”.

José Luis Fernández Sánchez

“El voluntariado me aporta la satisfacción personal de saber que con mi ayuda otras personas pueden vivir mejor, que ayudo a la plena inclusión de dichas personas. Al realizarlo me siento útil y mejor persona ya que aprendo mucho de todas las personas. También me proporciona muchas vivencias con ellos”.