El Nadezhda ruso será el primer escollo de Perfumerías Avenida en la Eurocup

Viernes, 22 de febrero de 2019

El equipo salmantino se enfrentó en la misma ronda de Eurocup al equipo ruso la temporada pasada y consiguió saldar con victoria la eliminatoria

Perfumerías Avenida ya tiene rival para los cuartos de final de la Eurocup: se medirá al conjunto ruso de Nadezhda, equipo al que ya tuvo que enfrentarse en la misma ronda de la competición europea la pasada temporada y al que consiguió eliminar. El resto de emparejamientos de los cuartos de final de la Eurocup son: Uni Girona vs Asvel, Schio vs Cukurova y Lyon vs Flammes Carolo.

El principal escollo para Perfumerías Avenida en la eliminatoria, además de su rival, será el complicado viaje hasta Oremburgo (Rusia que tenga que afrontar) para medirse al Nadezhda. Un viaje de no menos de dieciséis horas entre vuelos y traslados que hará mella en el equipo entrenado por Miguel Ángel Ortega.

El conjunto ruso desembarca en la Eurocup después de no haberse podido clasificar para la Euroliga. En sus filas cuenta con las jugadoras españolas Ygueravide y Laura Nicholls, y la estadounidense Erica Wheeler, todas ex jugadoras de Perfumerías Avenida.