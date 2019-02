Calderón, sobre Martín Galván: “Necesitamos mucho más de él”

Viernes, 22 de febrero de 2019

El técnico del Salamanca UDS analizó al San Sebastián de los Reyes en la previa del encuentro en Madrid

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, analizó al San Sebastián de los Reyes en la previa del encuentro ante el conjunto madrileño.

Valoración de la semana: “Estamos con muchas ganas. Ahora tenemos que ir a un campo complicado y el Sanse es de los equipos más en forma del momento . Les está saliendo todo bien”.

Sanse: “Tiene dos jugadores arriba que están haciendo muchos goles. Es un campo sintético y grande. Sabemos que en la ida nos ganaron y queremos recuperar esos puntos. En ese momento no había entrenador y había muchos líos en el club. El Sanse es un equipo que te puede hacer mucho daño a la contra con Agüero y Carlitos y centran muchos balones por banda”.

Mejor fuera de casa:. “Yo solo he visto al equipo incómodo aquí en el primer tiempo con el Depor ‘B’ y el día del Rápido de Bouzas. Fuera, el rival se abre más y encuentras más espacios”.

Bajas: “Tenemos la baja de Víctor Mena por sanción y el resto está disponible. Carpio ya ha completado toda la semana de entrenamientos. La semana pasada ya estaba disponible pero hablé con él y se quedó con ganas de jugar”.

Defensa de cinco: “Es una posibilidad pero también con cuatro hemos estado cómodos. Cuando jugamos con cuatro, nuestros laterales son muy ofensivos y , a veces, nos desprotegen. Jugar con cuatro y con un lateral más defensivo es otra posibilidad”.

Carlos Indiano: “Ha tenido el problema de que ha venido con una lesión y cuando se ha puesto bien, los demás jugadores estaban a buen nivel. Hoy he hablado con ellos y les he dicho que quizá esté siendo injusto con alguno de ellos y que tengo que buscar a los jugadores que mejor se adapten a los partidos. y creo que, a partir de ahora, lo que voy a hacer es buscar las características adecuadas. Son jugadores que no son dudosos”.

Martín Galván: “He hablado con él y sabe lo que quiero. A medida que lo vaya cogiendo, tendrá más minutos. Es un futbolista determinante, pero, ahora mismo, le puedo usar como le estoy usando y necesitamos mucho más de él”.