Aguirre, sobre el Navalcarnero: “Tiene argumentos para poner el partido difícil”

Viernes, 22 de febrero de 2019

Unionistas se mide el domingo al equipo madrileño en las Pistas para alejarse de los puestos de descenso

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció este mediodía ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Navalcarnero. Será un importante encuentro para el club de las Pistas del Helmántico en su objetivo de alejar los puestos de descenso.

Semana: a nivel emocional el punto conseguido ante la Cultural ayuda mucho. Es un punto en un campo complicado y nos viene muy bien. Siempre pasar de perder a ganar es mucho más fácil.

Partido importante: afrontamos el partido sin mirar la clasificación y el rival. Buscamos ganar, encontrarnos con la victoria en casa y poder dar lo mejor de nosotros mismos. Ellos tienen esa dificultad de la necesidad. Nos van a obligar a hacer muy bien las cosas, a no mirar la clasificación ni el efecto que tiene sobre ellos. Tenemos que encontrar el camino para dominar y no ser dominados en el partido. Es lo que buscamos.

Navalcarnero: al final es muy complicado y cada vez que me encuentro con el entrenador del equipo visitante dice lo mismo. Es un equipo que puede ponértelo complicado. En el segundo tiempo frente el Real Madrid Castilla fue superior. Me parece que será complicado y difícil. Tiene argumentos para ponerlo complicado y exigirnos mucho.

Gallego: la verdad que ha sido muy positivo. Él ha visto que se encuentra bien tras el partido en León. Es positivo para nosotros no solo por el rendimiento, sino porque es un jugador polivalente. Saber que lo tenemos a ese nivel nos da fuerza para lo que resta de temporada. Estoy contento por tenerlo a ese nivel.

Bajas: Juanmi, Albisua y Diego Hernández. Todos los demás estarían disponibles.

Fichar: no he pensado en incorporar a jugadores. Podría responer lo mismo que la semana pasada. En principio no hay ningún planteamiento. Hay un departamento que trabaja en ello. De momento no hay ninguna novedad.

Encuentro ante el Valladolid B: me da igual donde se dispute; si se juega en los Anexos o en Zorrilla. Quizás por afrontarlo como una experiencia nueva me gustaría en Zorilla. A nivel de influencia deportiva me da igual. En los Anexos se notaría mucho a Unionistas.