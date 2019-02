La Rondalla monta el mercadillo en el Teatro con dos debutantes y tres grandes protagonistas en sus coplas

Miércoles, 20 de febrero de 2019

(> Las coplas íntegras de la Rondalla III Columnas se pueden leer aquí: https://salamancartvaldia.es/not/202026/coplas-integras-2019-rondalla-iii-columnas/)

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogió en la tarde-noche del miércoles la siempre multitudinaria presentación de las coplas de la Rondalla III Columnas, que aprovechó para celebrar los 75 años que se están cumpliendo durante este mes de febrero de la primera vez que salieron a rondar. En este sentido, la murga interpretó la primera pieza que cantaron en las calles mirobrigenses.

Además, recibieron un obsequio de manos del alcalde Juan Tomás Muñoz, quién deseó que “no cambien; después de 75 años resulta difícil cambiar el paso”, resaltando que “mantiene su utilidad después de tantos años de servicio y sacrificio”. Aludiendo al 75 aniversario que se cumple de la Declaración de Ciudad Rodrigo como Patrimonio Histórico-Artístico, Juan Tomás Muñoz indicó que “si nuestro Patrimonio es monumental, la murga también es monumental”.

El alcalde cerró su intervención recordando un diálogo en materia taurina que publicó Fernando Canillas en el semanario Iberia hace casi 100 años. La intervención de Juan Tomás Muñoz tuvo lugar como es habitual en el cierre de la primera de las sesiones, para la cual hubo gente haciendo cola para coger buen sitio desde primera hora de la tarde. De igual modo, este público no había empezado a entrar al Teatro cuando ya llegaron personas para hacer cola para la 2ª sesión (que comenzó con media hora de retraso).

Dos debutantes

Físicamente sobre el escenario, la velada tuvo dos protagonistas especiales, los dos jóvenes que se han unido a la murga este año, Jorge Costa y Pablo Robles, que fueron ataviados de una manera totalmente diferente (de mariachis) al resto. El segundo de ellos, Pablo Robles, llegó a cantar en solitario varios tramos de una canción, siendo bastante aplaudido.

En la parte de show que siempre tiene la presentación de las coplas, este año hubo tres protagonistas, además del habitual presentador, Nino Rodríguez, que fue realizando varias intervenciones entre coplas y coplas, este año con la ‘temática’ de las ventas. En este sentido, el primer personaje en aparecer por el patio de butacas fue un charlatán, intentando vender peines, bragas, mantas o pañuelos de cocina.

Posteriormente apareció una comerciante china para llevar un paquete, y por último apareció un gitano vendedor del mercadillo, arrastrando incluso un puesto con unos cuantos pañales. Dentro de su intervención, apuntó que se estaba barajando trasladarlo a Águeda junto a ‘Paco El del Escorial’ para montar el ‘Mercaudillo’. Al hilo de las ventas y de los restos del Caudillo, Nino Rodríguez dijo que, frente a la obsolescencia programada actual, “antes sí que duraban las cosas, fíjate Franco, muerto y todavía nos dura”.

Resumen de las coplas

El mercadillo fue asimismo protagonista en las propias Coplas, enlazándolo con uno de los grandes protagonistas de las mismas, el Obispo Emérito Raúl Berzosa (aunque sin pronunciar su nombre): “Ya se fue el señor obispo/está el palacio vacío,/para sacarle provecho/que pongan el mercadillo”. En relación al Obispo saliente, también se dijo: “Una cosa me pregunto,/me contesten, por favor…/si el obispado está nuevo,/¿por qué nuestro obispo no?”.

Asimismo, se entremezcló la situación episcopal con la política, cantando que “Con el lío del obispo/estamos todos contentos,/tuvimos tres mandamases/como en el Ayuntamiento”. Junto a Berzosa, los otros dos grandes protagonistas de las coplas fueron Joaquín Pellicer y Domingo Benito, a quienes se hicieron numerosas referencias en varias de las coplas, además de ser quienes abrieron las dos ‘cadenas’ de este año.

En este sentido, la murga cantó: “Chicho le dice a Domingo:/eres un poco engreído/parece que hubieras hecho/la muralla y el castillo./Esas cosas no las hizo/este humilde concejal/porque en ese/tiempo estaba…/haciendo la catedral” y “En la lámpara hay un genio/y Domingo la ha frotado;/un deseo ha concedido/al sentirse liberado./Aunque le hemos preguntado/no sabemos qué ha pedido/pero dicen que hace poco/Chicho ha desaparecido”.

Sin ser mencionados, también se refería a ellos otra copla en torno a las ovejas: “No me digas que te diga/que me han dicho los demás/que te subes las ovejas/en transporte irregular./Que me dicen que tú haces/las cosas bastante mal./cuidadito con las casas,/que se pueden derribar”.

Por el contrario, el alcalde apenas se llevó un par de menciones. Una de ellas fue: “El alcalde aguanta el tipo,/porque peligra el dinero,/el alcalde aguanta el tipo/porque de nada me entero/y yo no quiero marcharme/con amores traicioneros”. De igual modo la oposición pasó casi desapercibida, salvo por la mención en el estribillo de una canción al candidato popular: “Ay Caridad, llega tu día,/ay Caridad, ponle pasión,/ay Caridad, olvida ya,/por Caridad, la oposición”.

Asimismo, hubo alguna referencia a las futuras Elecciones: “Este año de elecciones/de sobra están los consejos/para que a los que votamos/no nos lleven más al huerto./Para algunos es bien fácil,/pues no hace falta ganar;/tienen buenas tragaderas/a la hora de pactar”.

Como es habitual, en las coplas se fueron tratando algunos otros temas, como los 40 años que cumplirá La Charrada en su próxima edición, las excursiones al programa Sálvame, la marcha de un Policía Local a León (“De la academia a León,/qué municipal más listo,/lo educamos y se larga/lo mismito que el obispo”), los problemas de La Caridad (San Blas deja la capilla/aunque no tenga pecado;/sale de la Caridad,/al pobre lo han desahuciado) o el regreso a Casillas de Flores de José Pinto (“Ya no concursa en la tele/de hacer caja se ha cansado/y ha regresado a Casillas/“pa” cuidar de su ganado”).

De igual modo, hubo una copla especial en recuerdo de Joaquín Fiz ‘Tato’, a quién le puso la voz principal Nicolás de Elías. Precisamente, el próximo miércoles 27 el Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogerá la presentación del libro que ya dejo encauzado Joaquín Fiz antes de su fallecimiento, Canciones para el Carnaval 2. Será a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita.