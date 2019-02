“La sentencia nos clarifica hasta qué punto todo lo que hay en un Ayuntamiento puede o debe ser público”

Miércoles, 20 de febrero de 2019

HINOJOSA DE DUERO | El Alcalde alude al conflicto entre las administraciones pequeñas y la Justicia respecto al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

El Alcalde de Hinojosa José Francisco Bautista, considera que las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, condenando al Consistorio a facilitar gran parte de la documentación hasta ahora denegada al edil no adscrito Félix Galante, se trata de “una sentencia provocada y deseada porque las administraciones pequeñas tenemos un conflicto con la Justicia y ésta tiene un conflicto con estas administraciones a raíz de la Ley de Protección de Datos”. En declaraciones a lasarribesaldia Bautista explica que era necesario saber “hasta dónde llega la Ley de Protección de Datos y hasta qué punto todo lo que hay en un Ayuntamiento puede o debe ser público”. “Con esta sentencia se nos ha clarificado el tema, ya hemos llegado a saber hasta dónde se puede llegar dando datos e información y el conflicto pasa a estar ahora en manos de la Justicia” afirma Bautista.

El Ayuntamiento de Hinojosa no va a recurrir la sentencia, “porque ahora tenemos un documento en el cual me dicen que tengo que dar toda la información, toda la documentación y así lo haré porque el Ayuntamiento no tiene ningún problema en dar toda la información a los concejales que lo pidan, incluido el demandante, aunque yo sepa que acto seguido va a estar publicado en las redes sociales” asegura el alcalde.

El Ayuntamiento de Hinojosa “es de los más transparentes del mundo” manifiesta el alcalde que explica que todos los documentos que en la demanda interpuesta pide el concejal Félix Galante, “todos los datos, que por cierto son datos nimios, él los conoce porque, en primer lugar, todas las facturas pasan por el pleno, y hay un pleno cada mes; en segundo lugar, todas las decisiones del Ayuntamiento pasan también por el pleno y, si hay algún dato que no se facilita es por temor a la Ley de Protección de Datos. A veces es muy complicado facilitar alguna información si sabes que al momento esa información (sea privada, interese sola a la gente de un pueblo o un ayuntamiento) se va a hacer pública y notoria como si fuese la noticia del fin del mundo, a través de las redes sociales, lo que hace habitualmente el concejal Galante Gamito” asegura el primer edil.

ACLARACIONES AL JUZGADO

No obstante, a pesar de acatar la sentencia, el alcalde anuncia que “pediremos aclaración al Juzgado respecto a algunas cuestiones, que nos aclaren o concreten algunos temas”. Como ejemplo, Bautista plantea un caso concreto, el de una persona mayor que se apunta a la lista de espera para la residencia municipal y “te pide expresamente “que no se entere nadie”. ¿Qué haces, lo apuntas con nombres y apellidos y haces pública la lista? ¿respetas su voluntad? ¿o pones sólo el nombre, con lo cual puede ser cualquiera?”.

O el tema que surgió en su día tras la publicación del precio de los toros de las fiestas. “Yo no conozco el precio de los toros de las fiestas de ningún pueblo. Pues bien, en el caso de Hinojosa, al momento de decirse en un pleno o en la comisión correspondiente el precio de los toros, ya lo sabia todo el mundo por facebook. ¿Eso es transparencia¿ ¿eso es información? Yo creo que tiene que haber transparencia en asuntos de interés general. No toda la información la tiene que tener todo el mundo” opina Bautista.

Respecto a la documentación que, de acuerdo a la sentencias, debe facilitar al edil no adscrito Félix Galante, el alcalde de Hinojosa cumplirá la demanda, si bien “todo esto que dicho en una sentencia parece algo importante, no son mas que cosas menores que no llevan a ninguna parte y todos son temas que han pasado por el pleno” asegura. “Le daremos fotocopias de toda la documentación requerida, incluida la del libro de registro, que no entiendo qué interés puede tener, y las licencias de obras, que ya conoce porque se llevan al pleno, y el reparto de los pastos de las dehesa municipal que, como el sabe, se hace por el acuerdo que previamente se hace con todos los ganaderos interesados”.

Respecto a las nóminas de los funcionarios y de los trabajadores de la residencia municipal, Bautista recuerda que cada año, en el primer pleno, se presentan las cuentas, con los gastos e ingresos detallados. Y en el caso de la residencia “las cuentas se han publicado en ocasiones en el libro de fiestas, y eso sí es transparencia” afirma el alcalde.

RESPUESTA A GANEMOS

Respecto a la participación del grupo Ganemos Salamanca en la demanda contra el Ayuntamiento de Hinojosa, el alcalde considera que este grupo político “lo que intenta con estas memeces es colapsar la Justicia, quitar tiempo para que no intervengan en procesos más importantes, además de intrigar entre bambalinas o hacer “el Curro Jiménez” afirma Bautista. “Entiendo que Ganemos no sepa qué hacer en Diputación y que quieran aprovecharse del tirón y el buen nombre de Hinojosa de Duero y de su Ayuntamiento para promocionarse” añade el alcalde y también diputado provincial.

Por último, José Francisco Bautista invita al grupo de Ganemos a “preocuparse por el futuro de nuestros pueblos, por el bienestar de los vecinos, por las infraestructuras, por las inversiones en la provincia, como hacemos los alcaldes, concejales y diputados del PSOE”.