La Calcografía presenta la exposición ‘De rerum natura’ de José Eugenio Marchesi

Miércoles, 20 de febrero de 2019

La naturaleza y la ciencia son las protagonistas de la exposición que podrá visitarse del 22 de febrero al 26 de marzo

La Calcografía recibe este viernes a un artista que bascula entre dos países, dos continentes, dos culturas… La naturaleza y la ciencia son las protagonistas de la exposición que José Eugenio Marchesi presentará bajo el título ‘De rerum natura’.

José Eugenio Marchesi, 1963, ha estudiado Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosas exposiciones en España, Holanda y Senegal, entre otros. Entre otras actividades dirige en la actualidad las residencias Transversia de la Fundación Ankaria de intercambio cultural entre España y Senegal.

Su trabajo se centra en las relaciones del hombre con la naturaleza, la naturaleza en sí misma y las relaciones entre arte y ciencia como un modo transversal de generación de arte y conocimiento.

‘De rerum natura’

Desde que tengo memoria he observado pacientemente el entorno natural que me rodeaba asimilando los procesos naturales y su evolución en los tiempos propios marcados por la naturaleza. He recolectado obsesivamente todos aquellos restos que de una manera u otra expresaban poéticamente la realidad de una naturaleza fantástica e infinita en sus posibilidades, que siempre ha conseguido emocionarme profundamente.

El título de esta exposición lo da la magnífica obra de Tito Lucrecio Caro ‘De rerum natura’, De la naturaleza de las cosas, o simplemente, De la naturaleza. Este poema clásico escrito en el siglo I AC proclama la realidad del hombre en un universo sin dioses y propone el conocimiento de la naturaleza como forma de comprensión del ser humano y la existencia, en una descripción de rabiosa actualidad del estado de las cosas.

“El nuestro no es el único mundo; hay muchos otros en el universo, y otras razas de hombre, ya que ha habido tiempo y espacio infinito para todas las combinaciones naturales de las cosas. Las formas de vida en este mundo y en los otros están en constante movimiento, incrementando la potencia de unas y decreciendo la de otras”, explica el artista..

Esta exposición invita al deleite de las posibilidades de los pequeños multiuniversos que se presentan de forma más o menos concreta, realista, poética, transversal o intuitiva; en definitiva, versa de la naturaleza. A partir del viernes 22 de febrero a las 20 h. y hasta el 26 de marzo en el horario habitual de La Calcolgrafía.