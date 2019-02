Los Charritos de Salamanca, la cultura tradicional llega al casting de Got Talent en Telecinco

Miércoles, 20 de febrero de 2019

Los Charritos en el programa Got Talent

El programa Got Talent de Telecinco, líder de audiencias en la noche del lunes, nos dejó ayer unas imágenes de lo más salmantinas: Se trata del dúo de ‘Los Charritos de Salamanca’, dos jóvenes, Lucía y José, que ataviados con traje de Charra y de Serrano respectivamente, explicaron que se presentan al programa para dar a conocer el folklore de Salamanca.

Las imágenes se corresponden con uno de los casting que el programa llevó a cabo este verano en Madrid. La experiencia -según relatan a este periódico- fue bastante buena, pues a pesar de los miles de participantes, las largas colas y el calor, creen que mereció la pena. De hecho, los miembros del jurado, entre otros, el actor Alberto Velasco, quedaron maravillados tanto por la riqueza de sus trajes como por la actuación que presentaron.

Su propósito es dar a conocer la música y los bailes tradicionales de Salamanca, especialmente entre los más jóvenes. Y es que, como han explicado, decidieron participar en el concurso porque no quieren que el folklore de Salamanca no desaparezca y porque quieren reivindicar que éste no es sólo cosa de gente mayor.

Siete años en los escenarios

El dúo folklórico de Los Charritos de Salamanca nació en el año 2012, conformado por Lucía Recio y José Juan Moreno, ambos bailadores y músicos tradicionales.

Ya sea animando todo tipo de fiestas tradicionales, como realizando conciertos, Los Charritos han recorrido numerosos pueblos salmantinos, así como otros puntos de España y el extranjero. Su labor dentro del folklore ha sido reconocida con diferentes premios relacionados con la música y la danza tradicional.

En la actualidad, los estudios (Lucía estudia enfermería en la Universidad Pontificia de Salamanca y José Juan ejerce como investigador en el IDES de la Diputación provincial) no les impiden dedicarse a aquello que más les apasiona: recuperar y mantener vivos aquellos sones y bailes heredados de nuestros antepasados, que constituyen un patrimonio inmaterial “que los salmantinos no podemos dejar que desaparezca”, concluyen.