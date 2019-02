El IES Venancio Blanco recrea la nave de la primera vuelta al mundo de Magallanes

Miércoles, 20 de febrero de 2019

Los alumnos, de la mano del profesor de Dibujo Manuel Gutiérrez, se han embarcado en la aventura de hacer una reproducción de una de las naves que participaron en la expedición

La vuelta al mundo de Fernando Magallanes, cuando se cumple el V centenario, es la que ha llevado al IES Venancio Blanco de Salamanca a emprender toda una aventura educativa. De la mano de Manuel Gutiérrez, profesor del departamento de Dibujo del centro, se han embarcado en el proyecto de hacer una reproducción a escala de una de las naves que formó parte de la expedición capitaneada por el navegante portugués, y al que relevaría para completar el viaje el español Juan Sebastián Elcano. La intención de aquella expedición era abrir una nueva ruta para llegar a la Especería por el Occidente, aunque la hazaña fue mucho mayor porque constataron que la tierra era redonda. Cinco naves partieron en 1519, y después de tres años solo una regresaría, tras dar la vuelta al mundo.

El IES Venancio Blanco ha querido sumarse a la conmemoración de la primera vuelta al mundo, y además lo han querido hacer a lo grande, porque si la nave Victoria de Magallanes “tenía 25 metros de eslora, la nuestra tiene 15 metros”, explica Manuel Gutiérrez, quien reconoce que está siendo toda una aventura detrás de la que hay meses de trabajo, desde la labor de investigación para que la reproducción fuera lo más fidedigna posible, a los “cientos de bocetos” realizados, además de varias maquetas.

También hubo que buscar un espacio idóneo para el montaje (en el patio del colegio) y, no menos importante, la selección de los materiales para que no se disparara el presupuesto. Entre ellos barajaron incluso hacer la reproducción con botellas de plástico, “aunque hubiéramos necesitado más de 5.000 botellas”. Y ante los retos, soluciones imaginativas, así que este barco está construido con tubos de cartón de envolver telas, y que para que resulten más resistentes han ido plastificando. A esta reproducción no le faltará detalle, incluido “un gran graffiti que vamos a realizar”.

La iniciativa no solo ha tenido una gran acogida entre alumnos y profesores, sino que está resultando ser una interesante experiencia para los alumnos. Llevan prácticamente desde el inicio de este curso haciendo realidad el proyecto de recrear la estructura de la nave de Magallanes, y la previsión es que estará finalizada a mediados del próximo mes de marzo. Lista para zarpar, por un lado para ser la protagonista de la Semana Cultural del IES Venancio Blanco y, por otro, para sorprender como proyecto de innovación pedagógica.