El Partido Popular registra su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos 2019

Martes, 19 de febrero de 2019

Afirman que con este informe “mostramos nuestra disconformidad con la falta de rigor y la poca validez de la documentación presentada”

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda ha registrado este lunes en las oficinas municipales el documento con el argumentario a través del cual se desarrolla la enmienda a la totalidad de los Presupuestos 2019 presentados por el Equipo de Gobierno socialista.

Desde el PP han explicado que a través de este documento “mostramos nuestra disconformidad con la falta de rigor a la hora de presentar este Presupuesto, así como la poca validez de los documentos que completan estos presupuestos, al contener errores graves que invalidan todo este Proyecto de Presupuestos” y añaden que dicha documentación “denota una falta de responsabilidad del equipo de gobierno socialista, algo que no podemos consentir, ya que va en contra de los intereses de Peñaranda y de nuestros ciudadanos. El presentar unos Presupuestos que no se ajustan a la realidad, es algo a lo que nos tienen acostumbrados, ello implica no poder ejecutar inversiones en el propio ejercicio que se anuncian, la falta de ingresos lo impiden y hay que acudir al año siguiente para poder ejecutarlas con los nuevos presupuestos”.

El Partido Popular ha pedido unos Presupuestos “realistas y responsables, que en la medida de las posibilidades económicas, den respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos en aras del interés general, este es el objetivo por el que está trabajando nuestro Grupo”.

La enmienda y los presupuestos se abordaran este martes en una comisión extraordinaria que se celebrara antes de la llegada del debate económico.