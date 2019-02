El 3º Día | 18 Febrero | De la caseta carnavalera a la pista deportiva

Lunes, 18 de febrero de 2019

[HILO MUSICAL > Hotel California, de Gipsy Kings]

Dentro del vídeo de recuerdo del Carnaval de 1999 que se proyectó el viernes en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal dentro del acto de presentación del Libro de Carnaval 2019 se pudo escuchar este tema de los Gipsy Kings en el que le dan un aire muy particular al clásico Hotel California de The Eagles.

- Día atareado : Los jugadores del III Senior Cholo y Arturo tuvieron una jornada sabatina de lo más atareada. Por la mañana, estuvieron desde primera hora trabajando en el montaje de la caseta de su peña en el Paseo Fernando Arrabal. A la hora de comer, pusieron rumbo a Laguna de Duero (Valladolid) junto a sus compañeros de equipo para jugar a última hora de la tarde frente al Laguna FS, al que golearon (1-8). Cholo marcó incluso un gol, el 0-3.

- Defensa. Eres defensa : En el partido de prebenjamines de la mañana del sábado entre Ciudad Rodrigo y Calvarrasa de Abajo, a algunos jugadores visitantes les costaba recordar que eran defensas, para desesperación de su técnico: “¡Enzo, que eres defensa!”, “¡Antonio, que eres defensa!”. A uno de estos chavales que andaba despistado le anduvo diciendo un ayudante de los visitantes que estaba en la otra banda: “¿Tú que eres?”. El chaval le dijo “Defensa”. Y le contestó el técnico con tono condescendiente: “¿Se te olvida?”.

- Una queja sutil : En un momento dado de ese partido, la afición del Calvarrasa se quejó del colegiado de una forma muy elegante: “árbitro, eres un poco caserín”.

- Antes del partido : En la imagen aparecen varios jugadores del Alevín Blanco del Ciudad Rodrigo mientras estaban viendo jugar a sus ‘hermanos’ del Alevín A, antes de hacerlo ellos mismos.

- Desplazamiento para algo : En el partido de alevines entre Ciudad Rodrigo y Real Salamanca Monterrey, una integrante de la expedición visitante dijo para espolear a los suyos: “¡Vamos, que hemos venido de Salamanca a veros!”.

- Más claridad : Ya hemos publicado durante los últimos días que se ha hecho una intervención en el Pabellón de Conde de Foxá para intentar acabar con la condensación. Aprovechando los trabajos en la cubierta del recinto, se han limpiado las claraboyas, que tenían mucha mierda acumulada, con lo cual el recinto ha ganado en claridad.

- Los árbitros hasta en medio de las celebraciones : En la misma jornada dominical se dieron dos imágenes de árbitros ‘en medio’ de celebraciones de goles. Por la mañana, el árbitro del partido del III Juvenil y el FS Salamanca se acercó a Sergio y Javi Toribio, en plena celebración de un gol del segundo de ellos, para preguntarle el dorsal. Mientras, por la tarde, en el duelo entre Ciudad Rodrigo y Universidad de Valladolid, uno de los líneas acabó metido sin pretenderlo en la celebración del gol de Sergi.

- Reencuentro : El jugador del III Columnas Jorge Crespo se reencontró en la mañana del domingo con los dos jugadores del FS Salamanca con los que compartió la aventura del Campeonato de España: Álvaro Delgado y Alonso Manzanares.

- La revisión de redes : Al volver a saltar al campo para la 2ª parte, los líneas del duelo entre Ciudad Rodrigo y Universidad de Valladolid fueron a revisar como es habitual las redes del Francisco Mateos. La afición mirobrigense le dijo a uno de ellos, tras la primera parte que había hecho: “no sé para qué miras tanto las redes si luego no ves los fueras de juego”.

- Los brazos : No sé si habría alguna falta en ese partido entre el Ciudad Rodrigo y el Universidad de Valladolid en la cual el árbitro no le dijese a la barrera que cuidado con los brazos a la hora de saltar, etc. Debe ser que se lo machacaron a los colegiados la semana anterior en las pruebas de mitad de temporada, y el colegiado de la tarde dominical, que soba era un rato, lo cumplió a rajatabla.

- Con la Guardia Civil hemos topado : Como es habitual, al mismo tiempo que estaba en marcha el partido entre Ciudad Rodrigo y Universidad de Valladolid, en el terreno de entrada al Francisco Mateos los peques del Club mirobrigense estuvieron echando un partidillo, que incluso fue doble. En un momento dado, a uno de los grupos se les metió el balón debajo del coche de nada más y nada menos que de la Guardia Civil, costándoles un poco sacarlo.

- Una celebración : Lo cierto es que esos partidillos de peques estuvieron en algunos momentos más entretenidos que el partido de mayores. Aquí se ve a dos de los chavalines celebrando uno de los goles anotados.

