Cáritas pone rostro y voz a la realidad migratoria con una exposición

Lunes, 18 de febrero de 2019

A través de 16 paneles con fotografías, textos e infografías se pueden conocer las historias de hombres y mujeres forzados a marchar de su lugar de origen

La capilla del Colegio Arzobispo Fonseca acoge hasta el 28 de febrero la exposición ‘Encontrar para encontrarnos’, una muestra que permite conocer las historias de hombres y mujeres forzado a marchar de su lugar de origen huyendo de la pobreza, la violencia o la persecución por motivos políticos.

La exposición ha sido inaugurada este lunes por responsables de Cáritas Salamanca, quienes han asegurado que la muestra se enmarca en la campaña ‘Compartiendo el Viaje’, que fue lanzada por el Papa Francisco y Cáritas Internationalis en septiembre de 2017, y que está basada en cuatro verbos: “acoger, proteger, promover e integrar”.

Según ha explicado Luis Alberto González Collantes, responsable del recurso de Inmigrantes de Cáritas Salamanca, la exposición está formada por 16 tableros de gran formato (con fotografías, textos e infografías) con los que se pretende “poner rostro y narración a esos viajes de quienes se ven obligados a abandonar su país”, además de ofrecer datos de interés sobre la movilidad humana y algunas claves para promover la acogida y la promoción de las personas en el entorno más cercano.

‘Encontrar para encontrarnos’ es también un espacio que busca “sensibilizar sobre la necesidad promover la cultura del encuentro” y también incide en otros problemas asociados a la emigración, como los menores no acompañados que llegan a nuestras fronteras.

La inauguración de la exposición ha contado con los testimonios de dos mujeres migrantes que viven en Salamanca, Sanae Zoubir y Delia Díez, que han encontrado en Cáritas un recurso fundamental de apoyo y acompañamiento en su día a día.

Sanae Zoubir: “Me gustaría quedarme aquí porque estoy feliz”

Sanae Zoubir es de Marruecos y llegó a Salamanca en agosto de 2018 acompañada de su marido y sus dos hijos pequeños. “Buscaba trabajo y vine a Cáritas porque quería buscar los mejor para mi familia, y estoy feliz aquí porque encontré trabajo y me recibieron con los brazos abiertos”, asegura. Además, afirma que “me gusta estar en Salamanca, no quiero ir a otro sitio. Aunque mi familia vive en Italia, yo tengo que estar aquí, donde está mi marido, y además tengo muchos amigos españoles, por lo que me gustaría quedarme aquí porque estoy feliz”.

Delia Díez: “En Cáritas me sentí protegida”

Delia Díez es Argentina y vino a España en 2015 por la inseguridad que se vivía en su país. Entre lágrimas ha relatado que “al principio sentía que no encajaba pero hice amigas jóvenes que me ayudaron mucho; empecé a buscar trabajo y fui a Cáritas, y ahí me sentí protegida”. Ha comenzado a estudiar inglés en el centro Baraka y señala que “ahí encontré realmente a mi familia”.

Una de sus hijas está enferma y destaca que “quiero quedarme porque deseo traerlos, allí hay mucha violencia y mucha muerte” y se ha mostrado agradecida a Salamanca, la tierra de su padre, “porque ya he podido integrarme y he perdido el miedo con el que llegué porque tenía miedo a ir por la calle por temor a que me atacaran, Me falta conseguir trabajo pero nunca se pierde la esperanza y creo que elegí un buen camino y cada día me estoy sintiendo mejor”.

Fotografías de Elena López