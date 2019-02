Señorías damnificadas por el adelanto electoral (II)

Lunes, 18 de febrero de 2019

Si no pocos diputados y senadores socialistas tienen sobradas razones para no tenerlas todas consigo -ya hemos señalado a algunos que no tienen ninguna- entre muchos de los actuales parlamentarios nacionales del PP elegidos en Castilla y León, nada menos que 45 (18 + 27) entre ambas Cámaras, cunde el pánico ante la limpieza que puede hacer Pablo Casado en una comunidad que se decantó mayoritariamente por Soraya Sáez de Santamaría en las primarias convocadas para suceder aMariano Rajoy.

Aunque la depuración de los antiguos sorayistas no será total, a algunos no les ampara ni la caridad, caso del ex ministro de Cultura y IX barón de Claret, Iñigo Méndez de Vigo, cunero que nos endosó Rajoy en 2015 para encabezar la lista al Congreso por Palencia. En su lugar, Casado podría devolver el puesto al cuestionadísimo Ignacio Cosidó, hombre de su máxima confianza al que, pese a la retahila de escándalos en que se halla envuelto, está manteniendo contra viento y marea al frente de la portavocia del PP en el Senado. El eventual regreso de Cosidó a la Cámara Baja dejaría vacante el goloso escaño de senador por la comunidad que viene ocupando. Tampoco sería descartable la inclusión en las listas palentinas del multipolivalente Carlos Fernández Carriedo, el actual consejero de Trabajo, quien siguiendo la consigna de JuanVicente Herrera, apoyó a Casado en dichas primarias, algo que no hicieron todos los principales cargos públicos del PP de Palencia.

En Valladolid tampoco repetirá Tomás Burgos como numero uno al Congreso, plaza en la que, si las elecciones generales se celebran antes que las europeas, recalará casi con toda seguridad la ex ministra Isabel García Tejerina, quien ya en 2015 quiso presentarse por su provincial natal en lugar de hacerlo por Madrid, donde concurrió como número tres. De los actuales senadores del PP de Valladolid curiosamente el único que tiene garantizada su presencia en la lista, y ya manda bemoles la cosa, es el inevitable Miguel Ángel Cortés, cuya estrecha vinculación a José María Aznar y a la FAES,le proporcionan un blindaje del que hubiera carecido si otro u otra ocuparan la presidencia del PP.

Otro que se puede ir despidiendo del escaño es el diputado leonésEduardo Fernández, que cederá la cabeza de la lista al Congreso por León muy probablemente a Alfredo Prada, quien ya ocupó ese puesto en las elecciones de 2011. Prada, vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, acogió durante su etapa en dicha Consejería al jovenzuelo palentino que entonces presidía las Nuevas Generaciones madrileñas del PP.

Donde salvarán el pellejo los sorayistas, al menos su máximo exponente, es en Zamora, donde Casado no moverá la silla a Fernando Martínez Maillo, a quién de hecho proporcionó tras su llegada a la presidencia una de de las portavocías adjuntas del grupo popular del Congreso. Otra cosa es que Maillo pueda salvar a todos los suyos, en particular a la senadoraClara San Damián, quien además se ha permitido el lujo de sacudirse de encima la candidatura a la alcaldía de Zamora, obligando a Maillo y a Mañueco a pasar ese cáliz a Mayte Martín del Pozo, la actual presidenta de la Diputación. (Continuará)