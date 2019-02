Calderón: “No he acertado con el planteamiento inicial”

Domingo, 17 de febrero de 2019

El técnico gaditano valoró el empate del Salamanca UDS ante el Deportivo Fabril en el Helmántico

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, repasó el partido de su equipo ante el Deportivo Fabril, que empató (0-0) ante el filial gallego en el Helmántico.

Valoración del partido: “Creo que el partido ha estado marcado por el comienza y asumo toda la responsabilidad. No he acertado en el planteamiento inicial y no pensaba que el equipo iba a estar tan tenso. Con los cambios, el equipo ha tenido el control del partido, pero no ha podido ser. Es un punto, visto lo visto, que hay que darle el valor que tiene. No es lo que queríamos, pero recuperarse en lo anímico tras el primer tiempo y los jugadores lo han hecho bien”.

Falta de gol: “No me preocupa la falta de gol. Los rivales no te regalan nada, son equipos difíciles y quiero que estemos tranquilos y es lo que tengo que trabajar. Un gol te da tres puntos y te vale. Hay que tener los partidos bajo control y hemos tenido muchísimas dudas y miedos en el primer tiempo; en el segundo hemos estado más reconocibles”.

Cambios: “Nos han ayudado. Hemos hablado en el descanso que jugar con miedo es muy complicado y que había que jugar tranquilos. No reconocía casi a ningún futbolista en el primer tiempo”.

Tensión: “Es un equipo que lleva tiempo intentando salir de una situación y no quieres tomar riesgos por errores puntuales, la juventud de determinados jugadores que no tienen claro cómo se juegan este tipo de partidos y poner a los jugadores que sean capaces de lidiar”.

Sufrir a final de temporada: “Hay que afrontarlo con naturalidad. El equipo sabe dónde está y es posible que ese pensamiento de estar más arriba nos está lastrando. Cada punto es importante y después se verá la realidad del equipo. No es un equipo para estar más arriba por ‘H’ o por ‘B’. El equipo está así por méritos propios”.

Pitos: “Normal. No hacíamos una a derechas y es normal que la gente se ponga nerviosa. Quiero darle las gracias por el apoyo al equipo en la segunda parte”.

Errores puntuales: “Es algo que tenemos y es muy complicado de corregir. El hablar de ello puede haber hecho que los jugadores se hayan puesto más tensos”.

Fichar fuera de mercado: “No me preocupa en absoluto ese tema y el equipo ha demostrado que es fiable y tengo plena confianza en la plantilla”.

José y Amaro, tocados: “Son solo un golpe”.