El Alcalde declara sentir vergüenza ajena por las palabras de Tudanca atribuyéndose el mérito del Plan de Reindustrialización

Domingo, 17 de febrero de 2019

El Alcalde de Béjar ha declarado sentirse “sonrojado y asombrado” ante las palabras del candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, durante su visita a Béjar, en las que atribuía el mérito del Plan de Reindustrialización para Béjar a sus procuradores en las Cortes de Castilla y León.

Alejo Riñones ha hecho pública su respuesta al candidato socialista manifestando: “Señor Tudanca, no tengo el gusto de conocerle aún en persona, pues en las 20 o 30 reuniones que he tenido como alcalde de Béjar antes de conseguir el Plan de Reindustrialización para la ciudad y una vez conseguido después, jamás le he visto a usted. Sin embargo, si he visto en muchas de ellas a mis compañeros, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

Como no soy celoso y el Partido Popular acaba de presentar una moción en el Senado instando al Gobierno de Pedro Sánchez a que declare el Corpus de Béjar como Fiesta de Interés Turístico Internacional, tras el expediente que presentó el Ayuntamiento, si quiere hacer algo por Béjar, pídale al Gobierno de España de su partido que lo declare cuanto antes, eso no les va a costar nueve millones de euros como se han invertido en la reindustrialización, y también es bueno para Béjar.

Además estaría bien que instase al Gobierno de Sánchez a que subvencione las parcelas del Polígono Industrial de Béjar con mayor cuantía, como hace el modesto Ayuntamiento de la ciudad, que aporta 20 euros por m2, y no con los 5 euros el m2 que es la colaboración que recibiremos del Gobierno de España.”

El candidato socialista, Luis Tudanca, en sus declaraciones a los medios, ayer afirmó: “al inicio de la legislatura, cuando nadie hablaba de esto, el PSOE de Castilla y León propuso un pacto por la reindustrialización de la comunidad que al final fue aceptado tanto por la Junta como por el resto de los partidos políticos, que acabó logrando que esta comunidad autónoma tuviera por fin una ley de industria, fuimos la última comunidad en conseguirla y que firmáramos un acuerdo que aceptaba una de nuestras propuestas, que era que hubiera planes de fomento territoriales específicos, que no quería nadie y que al final se incluyeron, eso es lo que ha conseguido que Béjar tenga un plan industrial específico, fruto del trabajo de los socialistas en las Cortes de Castilla y León y de los procuradores socialistas Ana Muñoz de la peña y Fernando Pablos, uno de los pilares fundamentales sobre los que tiene que reordenarse la reindustrialización de Béjar para crear empleo”.