Luis Tudanca atribuye a los diputados socialistas la iniciativa del Plan de Reindustrialización

Sábado, 16 de febrero de 2019

La Agrupación Socialista Bejarana tras la celebración del acto en conmemoración del 117 Aniversario de su fundación, se ha reunido en un acto de presentación en el que Luis Tudanca, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, e Isaura Leal, alta comisionada para el reto demográfico, han presentado a Elena Martín como candidata a la Alcaldía de Béjar.

Tudanca se ha postulado como garante de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y para que se haga efectiva la libertad para elegir donde quieren vivir y desarrollar su futuro profesional, personal y familiar, con un proyecto que se basará en el cohesión social, en la vertebración territorial y de defensa del modelo de convivencia entorno a los municipios.

Ya en precampaña, ha hecho responsables a los gobiernos populares de la despoblación y el desempleo, y de que los jóvenes se hayan marchado, destacando el papel de estos y de las mujeres para fijar población, ha afirmado que quiere un modelo diferente apostando por el empleo y los servicios públicos y ha hecho mención al problema de la sanidad en muchas comarcas de Castilla y León, como fruto de unas políticas que pretenden privatizarla, al igual que otros muchos servicios públicos.

También ha afirmado que lleva en su programa la creación de empleo de calidad para retener el talento, considerando que eso se podrá llevar a cabo con la reindustrialización, atribuyendo el actual Plan de Reindustrialización para Béjar al PSOE de Castilla y León y a los procuradores socialistas en las Cortes Autonómicas, Ana Muñoz de la Peña y Fernando Pablos.

En su intervención ante los medios sólo ha respondido a dos preguntas, la primera sobre un informe que ayer se presentó en Soria, en el que se proponían rebajas fiscales para aquellas provincias más despobladas, su respuesta ha ido dirigida a presentar a la comisionada Isaura Leal, que trabaja en Madrid y en los territorios, que propondrá soluciones al problema de la despoblación, mediante la implantación de medidas como la extensión de la banda ancha para la reducción de los desequilibrios territoriales, como la solidaridad territorial que tiene que ver con una nueva fiscalidad que favorezca la implantación de empresas y de pobladores en las zonas en las que se necesitan, añadiendo: “esta no es una batalla de las zonas despobladas sino una batalla de país que no resistirá si no somos capaces de reequilibrar el territorio”. Apuesta por el desarrollo de infraestructuras, la extensión de la banda ancha, la nueva fiscalidad, la reindustrialización con el blindaje de los servicios públicos de sanidad, educación y atención a la dependencia y por el transporte, añadiendo que son los proyectos que en los que se trabajará de manera coordinada con un nuevo Gobierno en Castilla y León.

La segunda de las preguntas ha sido en clave nacional para saber cómo el Candidato a la Presidencia de la Junta afronta las elecciones generales que se avecinan. En la misma línea que los líderes nacionales, Luis Tudanca considera que están preparados “con un proyecto político sólido y un Gobierno moderado”, afirmando que con los presupuestos más sociales de la historia en los que se contemplan 800 millones más para la dependencia, una subida histórica de las pensiones, del salario mínimo, del salario de los empleados públicos y la recuperación de los recortes en sanidad, que además vuelve a implantar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y que “devolverán a los españoles todo lo que las derechas les han quitado en los últimos años... Estoy seguro de que habrá una movilización histórica en las próximas Elecciones Generales y que los ciudadanos elegirán bien”.

La alta comisionada para el reto demográfico, Isaura Leal durante su intervención ante los medios ha señalado que los eurodiputados del Partido Socialista han llevado a Bruselas el debate y la propuesta de incorporar en los presupuestos y en las políticas comunitarias la realidad de la despoblación en España, que considera que viene fijada no sólo por la densidad de población, sino también por la decadencia y el declive demográfico de importantes zonas del país, entre las que se encuentra Castilla y León. Ha señalado que densidad y pérdida de población son dos variables incorporadas a las políticas comunitarias y también a los proyectos del Gobierno de España.

Ha asegurado que aquellas cabeceras de comarca como Béjar, que están llamadas a dinamizar su entorno y en las que se sufre el declive y la decadencia económica, la actividad económica y el empleo serán medidas a adoptar para conseguir la repoblación, unidas a una buena prestación de servicios básicos. Ha añadido que garantizar la igualdad de oportunidades será una forma efectiva de que hombres y mujeres puedan elegir en libertad el lugar donde quieren vivir.

La candidata a la Alcaldía de Béjar Elena Martín ha agradecido a sus compañeros de la Agrupación Socialista Bejarana su apoyo para encabezar el partido en las próximas elecciones municipales, reto que dice haber aceptado porque “las mujeres en esta ciudad hacemos falta, que se nos de voz y voto y que se nos visibilice”. Ha hecho un repaso a su currículo vitae y ha señalado que se ha avanzado poco y las cosas han ido a peor, afectadas por las dinámicas de superpoblación de las grandes ciudades y la pérdida de jerarquía de las cabeceras comarcales. Martín se postula como una alternativa de cambio, en el que se siente apoyada por sus compañeros para enfocar la línea de trabajo en dos ejes, los jóvenes y las mujeres.