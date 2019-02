Vuelan en 10 minutos las apenas 100 entradas a la venta para la murga ‘Amanece que no es poco’

Sábado, 16 de febrero de 2019

Siguiendo lo que viene haciendo tradicionalmente la Rondalla III Columnas, este año la murga de mujeres Amanece que no es poco ha decidido repartir también por anticipado las entradas para la presentación de sus coplas, un acto que tendrá lugar el próximo martes 19 a las 20.00 horas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

Este reparto de entradas desarrollado en la mañana del sábado ‘no resultó del todo bien’, provocando la indignación del alrededor de medio centenar de personas que se quedaron sin entrada pese a haber estado esperando hasta alrededor de una hora a las puertas del Teatro.

El problema estuvo en el número de entradas a la venta (al precio de 1€, para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer). Debido a los compromisos previos, las integrantes de la murga habían estado vendiendo ya algunas entradas por anticipado, de tal modo que apenas habían quedado un centenar para despachar en la taquilla (hay que tener en cuenta de igual modo los espacios reservados a autoridades).

Teniendo en cuenta que en la cola había unas 85-90 personas en el momento de la apertura de la taquilla (a las 11.00 horas), y que se podían comprar hasta 2 por persona, únicamente unas 50 pudieron hacerse con entradas, quedándose sin ellas alrededor de otras 50 (había ido llegando alguna persona más, además de volverse a poner en la cola alguna que ya había cogido).

Esto provocó la indignación entre la mayoría de esas personas y también malos modos en algunas de ellas (“el año que viene os vais a quedar solas”). Esas personas sin entradas expresaron que, al menos, podían haber puesto que sólo se iban a repartir 100 entradas “para no estar en la cola a lo tonto”.

Hay que apuntar que las primeras personas en llegar a la cola -en una buena mañana en lo meteorológico-, lo hicieron a las 8.45 horas y que se quedaron sin entrada aquellos que llegaron a partir de las 10.00 horas (una hora antes de la apertura). Algunas de esas personas que no obtuvieron entrada anduvieron preguntando si, al menos, les daban las de la Rondalla III Columnas y así no tenían que volver el domingo, pero no hubo suerte (evidentemente las integrantes de Amanece que no es poco ni siquiera tienen las entradas de la Rondalla).