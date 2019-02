Doble actuación de los Bomberos en un escape de gas en Vistahermosa y un incendio en Filiberto Villalobos

Sábado, 16 de febrero de 2019

Lá rápida intervención en ambos lugares permitió que no se produjeran grandes daños

El Cuerpo de Bomberos tuvo que actuar por partida doble durante la noche del viernes a causa de un escape de gas en la calle Río Mondego, en Vistahermosa, y un incendio en la avenida de Filiberto Villalobos.

Alrededor de las 20:00 horas, una dotación del Servicio de Bomberos se trasladó a Vistahermosa al recibir un aviso por un escape de gas en una empresa, pero la rápida actuación de los miembros del lugar en el que se había producido el hecho fue clave, en colaboración con los Bomberos, para subsanar el problema.

Por otro lado y media hora más tarde, la misma dotación de Bomberos tuvo que acudir a la avenida de Filiberto Villalobos tras la llamada por un incendio en el interior de un domicilio particular, pero, finalmente, el fuego no se extindió y la cosa no fue a mayores.