Nunca en tan poco tiempo, hizo tanto daño

Lo de españoles y españolas, dientes y dientas, miembros y miembras… ¡Pena! dice la RAE, me duele hasta el borde del folio al escuchar tal que hablan, pero ustedes… a lo suyo eso se llama igualdad, y va “la ministra” de Comercio y Turismo tuiteando. ¡Ah! ya comprendo los Twitter están para gente… no sabe señora, que una cosa es escribir A y otra muy diferente HA del verbo haber…en fin, nada podemos esperar de gente que llego aterrizando en una poltrona que les vino súper grande.

He hablado con el Falcon— ¡Por fin hija voy a tener un momento de descanso! estos 9 meses, ¡agujetas hijita!, agujetas hasta en el rincón innombrable del motor, ya no podía más.

Después del discurso largado he ido a bazares y tiendas de chinos para comprar confetis… ¡Toma ya! Se habían terminado. Esforzándose por que le entendiera en castellano el señor de China

—No señola, los ha complado un señol ayer noche, para decir una glan cantidad de cosas muy impoltantes a plimera hora de hoy….

El señor de afición aérea, el que nunca está donde y cuando se le necesita, el señor que calla cuando Venezuela nuestra segunda patria se muere de hambre, ese señor que apuró hasta los últimos segundos para decir NO a Maduro, no fueran enfadarse los podemitas y… solo nos ha dicho en su mitin electoral lo encantado que está de haberse conocido, lo feliz que fue en la breve legislatura, —conseguida por la puerta trasera— lo… purpurina y papelitos de colores para su imaginario país del Edén, Señor Pedro, Presidente en Funciones, le aseguro que nadie como bien dijo el gran político Winston Chorchill, hizo en tan poco tiempo tanto daño. Muchos empresarios descansan hoy algo más tranquilos, lo de los 900 euros, me parece muy bien y quien pudiera dar 1.900 en vez de 900, pero cuando uno hace montoncitos de dinero para llegar a fin de mes, ha de ver que llega, de contrario se endeuda, todos deseamos llevar a nuestras bocas el mejor bocado, mejor marisco, mejor pescado, mejor trozo de carne, pero ¿Nos llega…? No, entonces hagamos otras partidas—¿Sabe usted?—Al aprobar gastos y no aprobarse los ingresos tienen que hacer un ajuste (quien entre en el gobierno) de 16.000 millones de euros...... y cuando se habla de eso… ya sabemos recortes ¿y quien tiene que hacerlo? la derecha y quien sale de rositas como siempre (PSOE)... retrocedamos a la historia, nunca el buenismo izquierda, supo sacar a España del agujero.

Otra cosita señor Sanchez, he comprobado que la elegancia en el dialogo se ha perdido. No ganó, ya sabe el refrán del ajo y el agua. Pierde la votación y se dedica a insultar a más de la mitad de los españoles. Patético. Hace tiempo que usted por su grave sale matando. Sabía que España estaba pendiente de sus declaraciones, no dejó pasar la oportunidad de insultar tabernariamente. ¿Le digo la verdad.. nunca esperé otra cosa de usted, los delirios de poder tienen un nombre en psiquiatría.

Fue usted mucho más déspota que el señor ZP, y más viajero que las gaviotas bravas de mi tierra. Recuerde el discurso que le mencioné al comienzo Churchill dijo: “Nunca en el campo de los conflictos humanos, tantos, debieron tanto a tan pocos" ...No está usted entre los valientes, señor NO es NOo.m siempre, bus Es el colmo de la manipulación y el cinismo, bloquea España con su no es no y ahora acusa a la derecha por no apoyar unos presupuestos imposibles...Habla de que la derechaando lo crispa España cuando es él el que no para de sacar a las dos Españas.

Nunca pudo insultarme alguien que no tuviera sentido común, es usted igual a un niño que le quitan el juguete, coge un berrinche de no te menees. Ha dado juego y desconcierto a los que escribimos, sinceramente nunca supe si lo escrito a la mañana a la tarde estaba en vigor, ya no digo antes del cierre… ¡Más pena, penita pena!

Está claro que como buen totalitario solo acepta su forma de pensar.