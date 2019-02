Salamanca muestra su solidaridad con los niños con cáncer

La Plaza Mayor ha vuelto a ser escenario de los actos centrales de la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, una jornada en la que Pyfano ha vuelto a reivindicar la mejora de la calidad de vida de los menores que padecen esta enfermedad y que se ha desarrollado bajo el lema ‘No dejes de seguirme’.

Representantes del Ayuntamiento de Salamanca, entre los que se encontraba el alcalde, Carlos García Carbayo, se han sumado a la conmemoración de este día que ha finalizado por la tarde en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto y tradicional suelta de globos. Además, minutos antes se han entregado los premios del certamen de cuentos, poesía e ilustración convocado por Pyfano.

Durante toda la mañana, la jornada de sensibilización ha contado con mesas informativas en el Corrillo, la Plaza Mayor, la del Liceo y junto a las iglesias de San Juan de Sahagún y de San Marcos. Además, por la tarde, ha habido animación infantil en Los Bandos y un espectáculo de Santiago Uno en la Plaza Mayor.

Manifiesto del Día Internacional del Niño con Cáncer 2019

Sé amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla”, decía Sócrates. Y no le faltaba razón. Supongo que todos pasamos por momentos decisivos en nuestra vida. Que nos determinan, definen y conforman.

Porque somos todo aquello que superamos. Y hay tantas batallas como personas a nuestro alrededor. Con sus dificultades, y alguna que otra lección, vivimos sin entender que sólo aprendes a valorar de verdad cada minuto cuando eres consciente de las ganas que tienes de vivir. De comerte el mundo sabiendo que no podrás repetir, disfrutando de cada bocado con los cinco sentidos. El sexto, en cambio, dependerá del que cada uno le demos a nuestra vida. Y que será la razón por la que no dejar de luchar.

Cuando superas un cáncer es un poco así. Tras cinco años sin que se produzca ninguna recaída, comienzas a ser considerado eso que llaman “superviviente”. Una de esas personas que “han vuelto a nacer”, aunque sientas que tú sólo naciste una vez. Aquella que tus padres tantas veces te han contado con una sonrisa infinita en los labios, y ese brillo en los ojos imposible de narrar.

Entonces, la batalla es encontrar las maneras, las ganas y las fuerzas de hacer lo que hacías todos los días. Cargar con los libros a la espalda con tal de no llevar una mochila con ruedas, pelear la hora de regreso a casa hasta quedarte sin aliento, o conseguir esos “5 minutitos más” que en ocasiones podían significar una vida. Sin obsesionarte por la respuesta a esa pregunta: “¿Por qué a mí?”, y tratando de contestar todas las que sueles hacerte cuando eres un niño.

Somos todo aquello que superamos. Y soy un superviviente porque superé un cáncer infantil. No he vuelto a nacer, pero sí soy consciente de las ganas que tengo de estar aquí. A mi manera, que siempre será la mejor de las maneras, y entendiendo que aquella fue una batalla entre todas las que me quedan por librar. Por eso,necesito que no dejes de seguirme, porque sólo con un seguimiento continuo tras la finalización del tratamiento, podré vivir sabiendo que puedo comermeel mundo disfrutando de cada bocado. Con los cinco sentidos.

El sexto, bueno, ese responde aquella pregunta que me hice en otro tiempo. “¿Por qué a mí?”. Porque estoy vivo.

Y eso es lo único que tiene sentido.