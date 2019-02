Más de 200 personas se suman en Miróbriga al ‘Despertar de los Autónomos’

Viernes, 15 de febrero de 2019

La Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo albergó en la mañana del viernes la novedosa concentración convocada por el colectivo Autónomos Unidos para Actuar (AUPA) para denunciar las condiciones que sufren los autónomos y defender sus derechos. En la Plaza se congregaron más de 200 personas, pertenecientes a distintos sectores empresariales, “estafados y desamparados por las instituciones y dirigentes políticos”, según rezaba el manifiesto leído durante la concentración por la periodista Silvia García Rojo.

El movimiento ha promovido concentraciones por todo el país para este viernes bajo el lema ‘El Despertar de los Autónomos’, porque “hasta ahora nos han ninguneado porque pertenecemos a un colectivo al que solo nos une una forma de trabajar”, denunciando además que los poderes públicos “se han encargado de vincularnos con lo negativo y no se han preocupado de informar verazmente sobre la realidad de los autónomos en España”.

En el manifestó se expresó que los autónomos son considerados “trabajadores de 2ª”, porque no entran “en ninguna de las medidas de estímulo ni de protección lanzadas por ningún gobierno de los que hemos tenido hasta ahora”, añadiendo que la última medida de estímulo de protección de los trabajadores “ha supuesto una subida de cuota y de base de cotización para todos los autónomos”.

En este sentido, los autónomos expresan que no se han adoptado medidas como la suspensión del pago de la cuota en caso de no alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional o vincular la liquidación de IVA al cobro de facturas, llegando el colectivo de autónomos a una tasa del 23% de pobreza frente al 12% de los trabajadores del régimen general.

De igual modo se consideran trabajadores de 2ª porque “cuando se sientan a negociar no se escucha ni se atiende a su realidad”, porque se ha aplicado “una subida indiscriminada. A todos. Independientemente de las realidades o circunstancias del colectivo en general y de cada autónomo en particular”, y porque “las coberturas prometidas ni siquiera alcanzan a ser dignas”.

Los autónomos (3,2 millones en España) reivindican la necesidad de “confianza, certidumbre y seguridad jurídica”, porque “los autónomos no somos mejores que otros trabajadores, pero tampoco peores”, de ahí que señalen que “se acabó, esta vez los autónomos nos hemos unido”.

De igual modo, se expresó que los autónomos “somos lo que somos a pesar de los poderes públicos que regulan nuestra actividad”, que tienen “garantizada su retribución y su protección”, calificando como “humillante escuchar que Gobierno y asociaciones consideran que la mayoría de los autónomos estamos infracotizando y que por ello no podemos acceder a unas coberturas y a una protección mejores”. Desde su punto de vista, “los que nos han regulado no han estado a la altura, no han sabido hacer su trabajo y eso debe tener una respuesta”.

Según señalan, no solo van a llegar “hasta el final para que se nos reconozcan nuestros legítimos derechos, nuestra contribución y nuestro desamparo”, sino que anuncian que van a ir a las urnas y “castigar” con su voto “la irresponsabilidad y la estafa de ese nuevo cambio de las reglas del juego donde la banca siempre gana”.

Para los manifestantes, “nuestro enemigo no es el mercado, nuestras dificultades no son conseguir clientes o que te paguen por tu trabajo”, su enemigo y barreras son “los que regulan en nuestra contra”. Por último, hicieron un llamamiento a todos los españoles a unirse a su causa porque “es la de todos, en realidad”.

Al acto se sumaron responsables políticos locales de distintos colores a título personal en apoyo a los autónomos mirobrigenses