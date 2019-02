Roberto Aguirre, sobre las bajas: “Hay lesiones y no estoy preocupado por no firmar a nadie”

Viernes, 15 de febrero de 2019

Unionistas de Salamanca buscará cortar su racha negativa de tres partidos consecutivos perdiendo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León

Roberto Aguirre compareció este mediodía ante los medios de comunicación en la previa del partido que disputará su equipo el domingo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León.

Semana complicada: las lesiones han sido el mayor problemas en esta semana. Perdemos a Albisua y a Diego Hernández.

Tres derrotas consecutivas: siempre viene mejor estar en la victoria, pero la verdad que la derrota no nos ha llevado a un bajón. El equipo está igual que cuando se gana o salen mejor o peor las cosas. Las lesiones nos entristecen. Albisua es menos tiempo, pero Diego va para largo y la lesión frena sus ganas. Se levantará porque es un chico fuerte.

Posibles fichajes: no sé que decirte porque nos ha pillado de sorpresa. Tenemos fichas libres pero estamos fuera de mercado. No puedo decir nada porque no hay ningún planteamiento. Ni pienso en ello. Lo único que me preocupa en esta situación es que no se lesione nadie más. La preocupación que puedo tener es si se produce alguna lesión más. Queda un tramo de competición exigente y no es descartable.

Error no fichar antes: ahora mismo con estas bajas no estoy preocupado. No creo que haya sido un error dejar una ficha libre. Firmar por aumentar plantilla puede congestionar el rendimiento y que no tengas espacio para todos. Hay lesiones y no estoy preocupado por no firmar a nadie. Si las hubiera entraríamos en una circunstancia preocupante.

Cultural y Deportiva Leonesa: es un equipo hecho para buscar el primer puesto. El Reino de León es un buen campo y un estímulo para ir con las pilas cargadas. De ahí la dificultad. No es un tópico. Me he puesto en nuestro lado durante toda la semana. Tenemos que estar metidos en el partido, sentirnos bien, estar encima de ellos. Me gustaría estar por encima de ellos en el marcador desde el inicio hasta el final.